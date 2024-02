Magiczny return Huberta Hurkacza zdecydował. Polak wygrywa po absolutnym dreszczowcu

Nieoczekiwanych emocji dostarczył nam mecz Huberta Hurkacza z Jirim Lehecką w pierwszej rundzie ATP 500 w Rotterdamie. Polak prowadził 6-4 w tie-breaku drugiego seta, ale popełnił dwa błędy, które przerodziły się w decydującą partię. Ostatecznie nasz zawodnik wygrał jednak 6:3, 6:7(9), 7:6(9). Kolejnym rywalem wrocławianina będzie Tallon Griekspoor. Do tej pory Hurkacz ani razu nie dotarł do ćwierćfinału holenderskiej imprezy. W czwartek będzie miał okazję, by to zmienić.