Lider rankingu kontra Hurkacz. To się udało tylko raz, właśnie w Halle

Jeszcze w czwartek grali razem w deblu, w niedzielę powalczą ze sobą o singlowy tytuł w Halle. Jannik Sinner dołączył do Huberta Hurkacza, też awansował do finału tenisowego turnieju ATP 500. Pokonał Chińczyka Zhizhen Zhanga 6:4, 7:6. Polak po raz dziesiąty zmierzy się z liderem rankingu ATP, wygrał dotąd tylko jedno takie spotkanie. Za to właśnie tu, na trawie w OWL Arena, niemal dokładnie dwa lata temu. A Sinnera też już w przeszłości ograł w pojedynku o prestiżowe trofeum.