Turniej ATP w Rzymie. Hubert Hurkacz wprost o Rafaelu Nadalu

- Zagranie z Rafą było czymś, czego na pewno chciałem doświadczyć w życiu . Zwłaszcza na mączce. To, co osiągnął w karierze i co zrobił, jest czymś niezwykłym. Dorastałem, oglądając jego mecze, gdy wygrywał wszystkie tytuły. Możliwość zagrania przeciwko niemu była czymś szczególnym. Atmosfera na korcie, grając z Rafą czy kiedyś z Rogerem Federerem i Novakiem Djokoviciem jest inna. Oni zrobili naprawdę coś niesamowitego. Cieszę się z tego przeżycia - powiedział Hubert Hurkacz.

I dodał: - On jest większy niż sam sport. Na koniec dnia przyciągnął tak wielu fanów, tak wielu ludzi śledzi jego poczynania, a on ich inspiruje. Jestem naprawdę szczęśliwy z powodu dzisiejszych doświadczeń.

- To były prawdopodobnie trzy najdłuższe gemy, jakie rozegrałem w swoim życiu. Ale później odnalazłem swój serwis i zyskałem pewność siebie. Po tych trzech gemach złapałem rytm, czułem się dobrze i czułem, że mogę to kontynuować. Wynik był, jaki był. Ale wiedziałem, że muszę grać na topowym poziomie przez cały mecz. Po wiem, że jeśli nieco zwolnię, on zaraz mnie dogoni. To była ciężka partia - przekazał Hubert Hurkacz.