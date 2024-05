Legenda bardzo szczerze o Hurkaczu. Wskazał jego faktyczne miejsce w rankingu

Legenda tenisa, Szwed Mats Wilander, wielokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, po meczu z Rafaelem Nadalem zmienił zdanie na temat Huberta Hurkacza i wskazał, jakie miejsce w rankingu by dla niego widział. Wskazał na wszystkie zalety Polaka i nie mógł się nachwalić. Ocenił go jako kompletnego gracza. Polak ma za to, o co walczyć. Roland Garros już się zaczął, a pracy do wykonania jest jeszcze wiele.