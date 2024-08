Ledwie Hurkacz wyszedł na kort po kontuzji i falstart. Polak opuścił arenę po rozgrzewce

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego miało dojść do pierwszego starcia z udziałem Huberta Hurkacza od momentu kontuzji odniesionej podczas Wimbledonu. Polak wyszedł na kort centralny w Montrealu, by walczyć o awans do trzeciej rundy turnieju rangi ATP Masters 1000 z Thanasim Kokkinakisem. Obaj zawodnicy odbyli rozgrzewkę, ale po niej nastała przerwa z powodu deszczu. Tenisiści opuścili kort, a po kilku godzinach podjęto decyzję o przeniesieniu meczu na kolejny dzień.