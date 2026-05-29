Kuriozalne sceny po meczu Hurkacza, z kortu zniknął sprzęt. Pilny apel

W minioną niedzielę rozpoczęły się główne zmagania w ramach 125. edycji wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W głównej drabince singla mężczyzn znalazło się miejsce dla dwóch przedstawicieli naszego kraju - Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Drugi z panów walkę o końcowe trofeum zakończył już na etapie pierwszej rundy. Przegrał on bowiem starcie z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo, który pokonał naszego zawodnika 6:1, 6:3, 6:4.

Nieco dalej zaszedł Hubert Hurkacz. Wrocławianin w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu pokonał Hiszpana Jaume Munara 6:3, 6:3, 2:6, 6:3 i awansował do drugiej rundy, w której przyszło mu zmierzyć się na korcie z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Już od pierwszych piłek wiadomo było, że będzie to bardzo wyrównane i bardzo emocjonujące starcie. Obaj panowie bowiem na korcie dawali z siebie wszystko i w dwóch pierwszych setach o tym, który z nich wysunie się na prowadzenie, decydował tie break.

W trzecim secie lepszy okazał się Tiafoe i wystarczył mu jeszcze jeden wygrany set, aby awansować do kolejnej rundy wielkoszlemowej imprezy. Wrocławianin jednak nie miał zamiaru się poddać i po czwartym secie prowadził do remisu. Wszystko rozstrzygnęło się w piątym secie, w którym lepszy okazał się ostatecznie rozstawiony z numerem "19" Amerykanin. Wygrał on mecz 6:7(5), 7:6(5), 6:4, 7:6(1), 6:4.

Pogromca Huberta Hurkacza okradziony na korcie. Pilny apel do kibiców

Już po meczu Polaka i Amerykanina na korcie numer "14" doszło do kuriozalnych scen. Jak się bowiem okazało, Frances Tiafoe został... okradziony. Kiedy ten wraz z kibicami świętował pokonanie Hurkacza i awans do kolejnej rundy, jeden z fanów postanowił... przywłaszczyć sobie rakietę 28-latka. Aby odzyskać swój sprzęt, olimpijczyk z Tokio zmuszony był wystosować apel za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Niewyobrażalna atmosfera dziś na korcie 14. Ale muszę to powiedzieć kibicowi, który zabrał moją rakietę, gdy celebrowałem z wami wszystkimi. Czy mógłbym dostać ją z powrotem? W zamian przekażę ci dwa darmowe bilety na mój kolejny mecz" - napisał na Insta Stories Tiafoe.

Frances Tiafoe zaapelował do kibica, aby oddał mu jego rakietę

Kilka godzin później, dzięki trenerowi Brianowi Kubikowi, rakieta trafiła z powrotem do właściciela, a o całym zajściu Amerykanin postanowił opowiedzieć w studiu TNT Sports. "Właśnie ją odzyskałem. (...) Kiedy pakowałem rzeczy, nagle zdałem sobie sprawę: hej, zgubiłem rakietę, chyba ma ją któryś z kibiców. (...) Dlaczego ta była taka wyjątkowa? Właśnie nią wygrałem" - stwierdził.

Hubert Hurkacz

Frances Tiafoe

Hubert Hurkacz i Frances TIafoe podczas wspólnego debla w Waszyngtonie





