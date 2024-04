Hubert Hurkacz nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek po niedzielnym triumfie w Estoril, bowiem już dwa dni po największym sukcesie na kortach ziemnych musiał przystąpić do swojego pierwszego meczu w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Na "dzień dobry" wrocławianin wylosował Jacka Drapera, z którym rywalizował m.in. podczas ubiegłorocznej imprezy . Wówczas 27-latek wygrał mecz w trzech setach.

Ósmy zawodnik rankingu ATP otworzył pojedynek w wymarzony sposób. Szybko wyszedł na prowadzenie 3:0, miał nawet break pointa na podwójne przełamanie. Końcówka czwartego gema należała jednak do Drapera. Wyjście z opresji dodało otuchy Brytyjczykowi, czego najlepszym dowodem była jego postawa w kolejnym gemie. Zdołał walczyć dwie okazje na odrobienie straty przełamania, ale - Polak mógł mówić o sporym szczęściu. Hurkacz obronił drugą szansę dzięki przypadkowemu zagraniu po taśmie .

Ostatecznie Hubert oddalił zagrożenie i zrobiło się 4:1. Kolejne gemy również obfitowały w emocje. Tym razem wrocławianin nie ustrzegł się jednak błędu w kluczowym momencie. Chociaż prowadził 30-0 w swoim gemie serwisowym, to ostatecznie doszło do równowagi. Przy break poincie dla rywala Hurkacz wyrzucił forehand poza linię końcową . Po kilku minutach było już 4:4 po tym, jak Brytyjczyk wygrał swoje podanie bez straty punktu.

Po chwili kryzysu 27-latek odzyskał inicjatywę. Najpierw wyszedł na prowadzenie 5:4, a w kolejnym gemie doszło do kluczowego przełamania. Przy piłce setowej Draper popełnił podwójny błąd serwisowy i w efekcie Hurkacz wygrał pierwszą partię 6:4.

Początek drugiego seta przebiegał pod dyktando serwujących, ale w piątym gemie nastąpił kryzys u wrocławianina. Przegrał swoje podanie do zera i oddał inicjatywę Brytyjczykowi, który chwilę później wyszedł na prowadzenie 4:2. Nie był to jednak koniec kłopotów po stronie naszego reprezentanta. W dziewiątym gemie Hubert znów zaprezentował się bardzo słabo. Kolejny raz nie zdobył ani jednego punktu przy swoim podaniu i druga partia trafiła do Jacka rezultatem 6:3.