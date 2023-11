W momencie, gdy o swój awans do trzeciej rundy ATP Masters 1000 w Paryżu rywalizował Hubert Hurkacz, z turniejem w stolicy Francji pożegnał się Daniił Miedwiediew. Po niezwykle zaciętym pojedynku pogromcą Rosjanina okazał się deblowy kolega Polaka - Grigor Dimitrow.

Starcie od początku elektryzowało, a swojego zachwytu nie krył Andy Murray, który pożegnał się już ze zmaganiami w paryskim tysięczniku. Brytyjczyk stwierdził, że to jedno z najlepszych zestawień, jakie można oglądać w męskich rozgrywkach. Podkreślił, że to pojedynek między dwoma znakomitymi sportowcami, w dodatku dostarcza świetny kontrast w uderzeniach, stylu i osobowości.

Niezwykle zacięta batalia zakończona przegraną Miedwiediewa, wielki triumf Dimitrowa

Rzeczywiście - świetnie oglądało się to spotkanie, które do samego końca trzymało w napięciu. Początek meczu ułożył się po myśli Dimitrowa, który szybko objął prowadzenie 3:0. Po chwili Miedwiediewowi udało się odrobić straty, ale w kolejnym gemie Grigor ponownie uciekł rywalowi i utrzymał przewagę już do końca inaugurującej partii, wygrywając ją 6:3.