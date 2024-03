Kosmiczne granie i emocje do samego końca. Tie-break decydował o losach Hurkacza w Miami

Hubert Hurkacz przystępował do meczu 1/8 finału ATP Masters 1000 w Miami po dwóch trzysetowych starciach. Najpierw pokonał Aleksandra Szewczenkę, a w kolejnej fazie okazał się lepszy od Sebastiana Kordy . W obu spotkaniach nasz zawodnik wygrywał pierwszą partię, a drugą przegrywał po tie-breaku. W decydujących setach wrocławianin potrafił jednak uzyskać przewagę przełamania i utrzymać ją do samego końca meczu.

Rywalem Polaka w walce o ćwierćfinał okazał się Grigor Dimitrow . Hurkacz nie wspominał najlepiej dotychczasowych bezpośrednich konfrontacji z Bułgarem. Hubert jeszcze ani razu nie wygrał z tym rywalem, a w dodatku odniósł aż cztery porażki. Nadzieję na pierwsze zwycięstwo dawał jednak fakt, że turniej w Miami należy do grona najbardziej ulubionych przez Polaka. To na Florydzie zdobył swój pierwszy tytuł rangi ATP Masters 1000 przed trzema laty.

Kapitalne wymiany, niezwykle zacięta batalia. Hurkacz znów minimalnie gorszy od Dimitrowa

Mecz rozpoczął się od serwisu wrocławianina. Już w pierwszym gemie nasz tenisista musiał przejść poważny test. Obaj rozegrali długiego gema, ale przeciwnik nie doczekał się żadnej okazji na przełamanie. Chwilę później Hurkacz prowadził 30-15 przy serwisie Dimitrowa, jednak Bułgar wybrnął z trudnej sytuacji. W piątym gemie pojawiła się kolejna równowaga, ale rywal znów nie doczekał się break pointa. Po kilku minutach swoją okazję na przełamanie dostał za to Polak . W tym przypadku zabrakło nieco większej precyzji przy minięciu.

Początek drugiej partii rozpoczął się od pewnie wygranych serwisów przez obu zawodników, ale później zaczęły się prawdziwe emocje. Przez cztery gemy z rzędu obserwowaliśmy same okazje na przełamanie, jednak obaj długo świetnie bronili się przy break pointach. W szóstym gemie Hurkacz miał swoją okazję na 3:3, ale nie wykorzystał jej. To się niestety zemściło. Rywal zagrał kapitalną końcówkę i efektownym minięciem po crossie przełamał serwis Polaka. To był kluczowy moment seta, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem Dimitrowa 6:3.