Koniec marzeń Huberta Hurkacza. Wiemy, ile zarobił w Rzymie

Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze w turnieju rangi ATP 1000 w Rzymie poradził sobie tak dobrze. W pierwszej rundzie otrzymał on wolny los, w drugiej natomiast w rewelacyjnym stylu pokonał Rafaela Nadala - jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. W 1/16 finału na drodze Polaka stanął Tomas Etcheverry. Argentyńczyk nie był jednak w stanie pokonać wyżej notowanego Hurkacza i przegrał 6:7(7), 2:6.

W czwartej rundzie naszemu tenisiście przyszło zmierzyć się z kolejnym zawodnikiem z Argentyny. Sebastian Baez z początku sprawiał ogromne problemy na korcie wrocławianinowi, jednak ostatecznie po trzysetowej batalii musiał uznać wyższość rozstawionego z numerem siódmym przeciwnika. Tym samym Hubert Hurkacz zapewnił sobie awans do ćwierćfinału imprezy w Rzymie.