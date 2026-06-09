Koncert Hurkacza, set w 26 minut. W jednej chwili cały plan się posypał

W poniedziałek Hurkacz wrócił na kort po Rolandzie Garrosie. Zaczął "trawiastą" część sezonu, która powinna mu sprzyjać. Na "dzień dobry" w Libema Open - gdzie rok temu doznał poważnej kontuzji - wraz z Gabriellem Dablo w deblu wyeliminowali Michaela Venusa i Yukiego Bhambriego.

We wtorek ruszył do akcji w singlu. Za nami część czwartego w karierze starcia 29-latka z Martonem Fucsovicsem. Poprzednie miało miejsce aż cztery lata temu, również na trawie. Wynik wtedy w Stuttgarcie był identyczny jak w Cincinnati i Budapeszcie w 2018 roku - Polak przegrał w trzech setach. Co ciekawe, w dwóch ostatnich przypadkach wychodził na prowadzenie, ale pozwalał rywalowi na odwrócenie losów rywalizacji.

Dlatego gdy dziś zapisał pierwszą partię na swoje konto (6:3 w zaledwie 26 minut), kibice zapewne zachowywali powściągliwość w celebracji. Choć trzeba było przyznać, że "Hubi" zdobył 92 proc. punktów po pierwszym serwisie (11/12) i nie dopuścił do ani jednego break pointa, zresztą przy jego gemach serwisowych nie było nawet żadnej równowagi. To dobrze zwiastowało na kolejne fragmenty konfrontacji. Wrocławianin błyskawicznie przełamał na 2:0 i kontrolował przebieg wydarzeń.

Libema Open. Dokończenie meczu Hurkacz - Fucsovics w czwartek

Początek drugiego seta przyniósł jednak dużo bardziej zaciętą rozgrywkę. W drugim gemie Hurkacz miał już 0:40 przy swoim podaniu. Dał radę obronić aż 4 BP. Mimo zmian w obrazie meczu przełamania nie nadchodziły. Nagle jednak gra została przerwana - dokładnie o 17:40 zawodnicy zeszli z kortu z powodu opadów deszczu. Obsługa turnieju szybko zdemontowała siatkę i na cały kort wyłożyła plandekę.

Niespełna pół godziny później pojawił się komunikat o przełożeniu meczów Hurkacz - Fucsovics, Griekspoor - Van de Zandschulp, Bartunkova - Vandewinkel, Navarro - McNally i Bouzas Maneiro - Tomljanovic na środę. Gra na wtorek w 's-Hertogenbosch została zakończona.

Polak i Węgier wyjdą w środę na kort numer 2 jako drudzy od godziny 11:00, zaraz po zakończeniu meczu Holendra Thijsa Boogaarda z Chińczykiem Yibingiem Wu. Stawką jest 1/8 finału. Zaczną od stanu 2:1 dla Fucsovicsa w drugim secie, ale pamiętajmy, że przewaga 34-latka na tablicy wyników wynika wyłącznie z kolejności serwowania.

Hubert Hurkacz rywalizował z Tallonem Griekspoorem podczas United Cup IZHAR KHAN AFP

Marton Fucsovics NurPhoto Getty Images

Hubert Hurkacz walczył o awans do drugiej rundy ATP Masters 1000 w Miami Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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