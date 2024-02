Kolejne tie-breaki i obronione piłki meczowe. Hubert Hurkacz triumfuje, Niemiec pokonany

Przedłużona seria tie-breaków Hurkacza. Thriller w starciu z Niemcem

Mecz od serwisu rozpoczął Hubert Hurkacz. Mimo że mieliśmy do czynienia z dwójką bardzo dobrze serwujących zawodników, grających w dodatku na szybkiej nawierzchni w Dubaju, to od początku nie brakowało emocji w poszczególnych gemach. W trzecim i siódmym gemie nasz tenisista musiał odrabiać straty ze stanu 0-30 przy własnym podaniu, ale w obu przypadkach wygrywał potem cztery punkty z rzędu i oddalał zagrożenie. W ósmym gemie to Polak prowadził 30-0 przy podaniu rywala, ale Struff wyszedł z opresji w taki sam sposób, jak wcześniej wrocławianin.