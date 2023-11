Oprócz tego mogliśmy go także kojarzyć ze wspólnych występów deblowych w duecie z... Hubertem Hurkaczem . Panowie zagrali w jednej parze podczas ATP 500 w Waszyngtonie, gdzie dotarli do ćwierćfinału. Po wygranej w pierwszej rundzie z amerykańskim duetem Christopher Eubanks/Sebastian Korda, w kolejnym starciu musieli uznać wyższość pary Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara.

Hubert zmierzył się w bezpośrednim starciu z Francesem podczas tegorocznego Pucharu Lavera. Wówczas to Amerykanin okazał się górą. W końcówce sezonu to jednak Polak wypadał już zdecydowanie lepiej, dzięki czemu załapał się ponownie do najlepszej "10" rankingu ATP.