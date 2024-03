Pierwotnie - bo niedługo potem jako swoisty "pierwszy rezerwowy" wszedł do współzawodnictwa za kontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa. We Włoszech rozegrał co prawda koniec końców tylko jedno spotkanie, przegrywając w nim z Novakiem Djokoviciem, natomiast Finals to bez wątpienia zawsze cenne doświadczenie. Co ciekawe obecnie legendarny Serb... znowu w pewien sposób dał wrocławianinowi się we znaki.

Reklama