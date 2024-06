Kapitalna wiadomość dla Huberta Hurkacza, jeszcze przed meczem. Rywal wypada z gry

W poniedziałek Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy ATP 500 w Halle. Dzisiaj wrocławianin poznał swojego rywala w walce o ćwierćfinał niemieckiej imprezy. Wiemy już, że będzie nim James Duckworth. Tymczasem w równolegle toczących się zmaganiach w Londynie doszło do niespodzianki. Z rywalizacją pożegnał się Alex de Minaur. To bardzo ważna wiadomość dla Polaka w kontekście rankingu i rozstawienia na Wimbledonie. Australijczyk znów znajdzie się w notowaniu za 27-latkiem.