Kapitalna wiadomość dla Huberta Hurkacza. Jest numerem dwa

Hubert Hurkacz zajmuje 8. miejsce w rankingu ATP i stara się na nim utrzymać. Do końca sezonu nie zostało już wiele czasu, a Polak chce pokazać, że wciąż jest w dobrej formie i rozstanie z trenerem pomogło mu nieco uporządkować swoją grę. Jak na razie wciąż szuka kolejnej osoby do swojego teamu.

Hubert Hurkacz walczy w Tokio

Hubert Hurkacz na liście turnieju w Bazylei

21 października rozpocznie się turniej ATP 500 w Bazylei. Polak zawita do Szwajcarii podobnie jak paru jego innych kolegów, w tym próbujący wrócić do dobrej formy Rosjanin Andriej Rublow. To właśnie on został rozstawiony w turnieju z jedynką, a wrocławianin otrzymał numer 2.