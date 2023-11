Już wszystko jasne, Hurkacz poleci na ATP Finals. I... całkiem sporo zarobi

Kapitalnym występem w Szanghaju i drugim w karierze triumfie w turnieju rangi ATP 1000 Masters, Hubert Hurkacz narobił polskim kibicom, ale także i sobie, nadziei, że jest jeszcze w stanie wbić się do czołowej ósemki rankingu Race i wywalczyć miejsce w finale sezonu w Turynie. Nadzieje te podtrzymał w zeszłym tygodniu, mimo, że w finale w Bazylei przegrał z Félixem Auger-Aliassimem 6:7, 6:7. Najwięcej znaczył bowiem Masters w Paryżu - to do zgarnięcia było aż 1000 punktów, ale sukces Polakowi mógłby przybliżyć nawet występ w finale, a może i półfinale.