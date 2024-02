Jeszcze Hurkacz nie wyszedł na kort, a już dostał zaskakującą wiadomość. Zaczyna się okres łowów

Ważne trzy miesiące przed Hubertem Hurkaczem. Polak może błysnąć, rok temu to się nie udało

Hurkacz w tym tygodniu może w teorii stać się rakietą numer siedem na świecie, ale musiałby zdobyć w Dubaju o 215 punktów więcej od Holgera Rune , który na miejsce swoich zmagań wybrał turniej podobnej rangi w Acapulco. Gdyby Duńczyk odpadł w ćwierćfinale, a tam może się zmierzyć z Francesem Tiafoe , to Polakowi wystarczy awans do finału.

Hurkacz zaś wiosnę zeszłego roku miał kiepską - dość powiedzieć, że w rankingu Race to Paris, obejmującym wszystkie występy od połowy czerwca zeszłego roku, ma 3040 punktów. A w sumie na dziś - 3395. Wniosek jest jasny: między marcem i czerwcem zeszłego roku mu się nie wiodło, szybko żegnał się z Mastersami w Indian Wells, Miami, Monte Carlo czy Madrycie. Przełomu nie było też we French Open. Wiosną tego roku Polak może tylko zyskać. I zapewne wspiąć się na najwyższe miejsce w karierze, może nawet na piąte. Czołowa czwórka jest na razie poza jego zasięgiem.

Trzy gwiazdy w zasięgu Hurkacza, jedna już w najbliższym czasie. Zaskakująca wpadka Zvereva

Dlatego tak bardzo istotne jest to, jak w najbliższych tygodniach będzie punktował najlepszy polski tenisista, ale też czego dokonają wyprzedzający go rywale. Ale ci, którzy mają stosunkowo niewielką przewagę, możliwą do odrobienia przy dwóch czy trzech świetnych występach.

Takim tenisistą jest piąty obecnie Alexander Zverev (4950 punktów w najbliższym rankingu), jest nim Andriej Rublow (4860 w tej chwili), no i Holger Rune (3570). Na Rosjanina Polak może wpaść w finale w Dubaju, choć drogę do niego ma dość krętą. Dwaj pozostali zgłosili się do występów w Acapulco, przy czym Niemiec już się z grą pożegnał. I to w zaskakujących okolicznościach.