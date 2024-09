Jeszcze Hubert Hurkacz nie wrócił na kort, a już fatalna informacja. Prosto z Japonii

W ostatnich tygodniach sporo działo się wokół Huberta Hurkacza. Po tym, jak wrocławianin po raz kolejny odpadł na etapie drugiej rundy US Open, przegrywając z Jordanem Thompsonem, doszło do spory zawirowań w obozie Polaka. Pojawiła się oficjalna informacja o tym, że 27-latek zakończył ponad pięcioletnią współpracę z dotychczasowym trenerem - Craigiem Boyntonem .

Nasz reprezentant nie wziął udziału w meczu Pucharu Davisa w Zielonej Górze, na dodatek wycofał się z imprezy ATP 250 w Chengdu. Chciał wykorzystać czas na spokojne treningi, by jak najlepiej zregenerować się i przygotować do rywalizacji w Azji, która niewątpliwie stanowi bardzo ważny punkt w tegorocznym planie Hurkacza. Już za kilka tygodni Hubert będzie bronić tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie podczas tysięcznika w Szanghaju . Zanim to jednak nastąpi, Polak udał się do Tokio na turniej ATP 500.

Hubert Hurkacz poznał drabinkę ATP w Tokio. Trudne zadanie Polaka

Na "dzień dobry" Hubert trafił na Marcosa Girona. Jeśli Hurkacz przejdzie pierwszego rywala, to w kolejnej rundzie będzie na niego czekać tenisista z eliminacji lub - co bardziej prawdopodobne - Jack Draper. Brytyjski zawodnik jest ostatnio w życiowej formie, dotarł do półfinału US Open. Przy ew. awansie do ćwierćfinału Polak znów nie będzie miał łatwo. Prawdopodobne jest bowiem starcie z innym półfinalistą nowojorskiej imprezy - Francesem Tiafoe lub dobrym znajomym wrocławianina z tego sezonu - Ugo Humbertem.