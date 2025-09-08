Jest potwierdzenie z ATP ws. Majchrzaka i Hurkacza. Nadeszła też dobra informacja
Ponad siedem lat, czyli 381 tygodni bądź 2668 dni - tyle czasu Hubert Hurkacz był w rankingu ATP najlepszym polskim tenisistą. Był, ale już nie jest, bo dzięki swojej dobrej postawie w US Open wrocławianina wyprzedził już Kamil Majchrzak. W dzisiejszej aktualizacji ATP oficjalnie potwierdziło tę zmianę. Mało tego, Majchrzak dokonał rzeczy, o której marzył wracając do zawodowego tenisa po 13-miesięcznej dyskwalifikacji. Są też jednak i dobre wiadomości ws. Hurkacza. A także i Majchrzaka.
Ostatni wielkoszlemowy turniej w 2025 roku przeszedł już do historii - zmagania na Flushing Meadows kończyło starcie gigantów: Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza. Tym razem lepszy okazał się Hiszpan, triumfował 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. To z kolei oznacza, że po 15 miesiącach Włoch został strącony z tronu.
Do zmiany doszło też na pozycji... polskiej rakiety numer jeden, co ciężko było jeszcze niedawno zakładać. Pod koniec lutego Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka dzieliło niemal 100 miejsc w rankingu, "Hubi" zajmował 20. pozycję, a Kamil - 118.
A teraz doszło do mijanki - pierwszej od 27 maja 2018 roku, gdy Hurkacz przesunął się ze 189. na 188. pozycję, a Majchrzak spadł ze 181. na 189.
Przez ponad siedem lat wrocławianin już stale był wyżej klasyfikowany od rodaka.
Ranking ATP po US Open. Rekord Kamila Majchrzaka i zmiana z Hubertem Hurkaczem. Pierwsza taka sytuacja od maja 2018 roku
Taka sytuacja jest oczywiście związana z kolejnymi kontuzjami Hurkacza - najpierw wiosną kręgosłupa, później już kłopotami z operowanym rok temu kolanem. 28-letni reprezentant Polski opuścił kilka turniejów już na kortach twardych i mączce, a ostatecznie zdecydował się na przerwę i ponowny zabieg po pierwszych zawodach na trawie. Wygrał jeszcze w 's-Hertogenbosch z Roberto Bautistą Agutem, ale nie był w stanie kontynuować rywalizacji. Opuścił więc m.in. Wimbledon czy US Open, to się z kolei wiązało ze znacznymi stratami w rankingu ATP.
Dziś Hurkacz ma w nim 835 punktów, zajmuje 72. miejsce. W porównaniu do klasyfikacji sprzed US Open, spadł o cztery miejsca.
Inaczej zaś wygląda sytuacja starszego od niego o rok Majchrzaka. Kamil bowiem w Wimbledonie dotarł do czwartej rundy, w Nowym Jorku - do trzeciej. I już niespodziewana wiktoria nad Karenem Chaczanowem sprawiła, że w rankingu "na żywo" wyprzedził Hurkacza. W kolejnej rundzie skreczował jednak z powodu kontuzji.
Dziś przyszło oficjalne potwierdzenie - 29-letni zawodnik rodem z Piotrkowa zajmuje 62. pozycję, awansował o 14 pozycji (ma 903 punkty). Gdy nieco ponad 20 miesięcy temu wracał do zawodowego tenisa i zaczynał od zera w najmniejszych turniejach w Monastyrze. Później mówił w programie "Break Point" Marka Furjana i Dawida Celta, że chciałby wrócić do TOP 100 i pobić swój życiowy rekord, a stać go nawet na miejsce w najlepszej pięćdziesiątce na świecie.
I teraz właśnie ten rekord stał się faktem - do tej pory była to bowiem 75. pozycja z lutego 2022 roku.
Taki ranking pozwoli Majchrzakowi łatwiej dostawać się do większych turniejów, choćby ATP 1000, bez kwalifikacji. A że z nimi bywa różnie, przekonał się już w tym roku w Indian Wells, Miami czy Rzymie, a w Madrycie wskoczył do drabinki jako "szczęśliwy przegrany".
Z optymistycznych informacji: Hurkacz wznowił już treningi, jego nazwisko pojawiło się na liście zgłoszeń do mastersa w Szanghaju (od 1 października).
Majchrzak też tam jest uwzględniony, wcześniej powinniśmy zobaczyć go w akcji w eliminacjach ATP 500 w Tokio. W Japonii gwiazdami mają być: Alcaraz, Taylor Fritz, Jack Draper i Ben Shelton.
Na pewno zaś nie zobaczymy obu naszych najlepszych tenisistów w najbliższy weekend w meczu z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa.
Czołówka rankingu ATP i miejsca Polaków:
- 1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11540 pkt (awans o 1 pozycję)
- 2. Jannik Sinner (Włochy) - 10780 pkt (spadek o 1 pozycję)
- 3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5930 pkt
- 4. Novak Djoković (Serbia) - 4830 pkt (awans o 3 pozycje)
- 5. Taylor Fritz (USA) - 4675 pkt (spadek o 1 pozycję)
- 6. Ben Shelton (USA) - 4280 pkt (spadek o 1 pozycję)
- 7. Jack Draper (Wielka Brytania) - 3690 pkt (spadek o 2 pozycje)
- 8. Alex de Minaur (Australia) - 3545 pkt
- 9. Lorenzo Musetti (Włochy) - 3505 pkt (awans o 1 pozycję)
- 10. Karen Chaczanow (-) - 3280 pkt (spadek o 1 pozycję))
- ..
- 62. Kamil Majchrzak - 903 pkt (awans o 14 pozycji)
- 72. Hubert Hurkacz - 835 pkt (spadek o 4 pozycje)
- 295. Daniel Michalski - 176 pkt (spadek o 18 pozycji)
- 445. Filip Peliwo - 99 pkt (awans o 90 pozycji)
- 484. Olaf Pieczkowski - 87 pkt (spadek o 8 pozycji)
- 545. Tomasz Berkieta - 70 pkt (spadek o 1 pozycję)
- 546. Maks Kaśnikowski - 69 pkt (spadek o 116 pozycji)