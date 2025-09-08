Jest potwierdzenie z ATP ws. Majchrzaka i Hurkacza. Nadeszła też dobra informacja

Ostatni wielkoszlemowy turniej w 2025 roku przeszedł już do historii - zmagania na Flushing Meadows kończyło starcie gigantów: Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza. Tym razem lepszy okazał się Hiszpan, triumfował 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. To z kolei oznacza, że po 15 miesiącach Włoch został strącony z tronu.

Do zmiany doszło też na pozycji... polskiej rakiety numer jeden, co ciężko było jeszcze niedawno zakładać. Pod koniec lutego Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka dzieliło niemal 100 miejsc w rankingu, "Hubi" zajmował 20. pozycję, a Kamil - 118.

A teraz doszło do mijanki - pierwszej od 27 maja 2018 roku, gdy Hurkacz przesunął się ze 189. na 188. pozycję, a Majchrzak spadł ze 181. na 189.

Przez ponad siedem lat wrocławianin już stale był wyżej klasyfikowany od rodaka.

Ranking ATP po US Open. Rekord Kamila Majchrzaka i zmiana z Hubertem Hurkaczem. Pierwsza taka sytuacja od maja 2018 roku

Taka sytuacja jest oczywiście związana z kolejnymi kontuzjami Hurkacza - najpierw wiosną kręgosłupa, później już kłopotami z operowanym rok temu kolanem. 28-letni reprezentant Polski opuścił kilka turniejów już na kortach twardych i mączce, a ostatecznie zdecydował się na przerwę i ponowny zabieg po pierwszych zawodach na trawie. Wygrał jeszcze w 's-Hertogenbosch z Roberto Bautistą Agutem, ale nie był w stanie kontynuować rywalizacji. Opuścił więc m.in. Wimbledon czy US Open, to się z kolei wiązało ze znacznymi stratami w rankingu ATP.

Dziś Hurkacz ma w nim 835 punktów, zajmuje 72. miejsce. W porównaniu do klasyfikacji sprzed US Open, spadł o cztery miejsca.

Kamil Majchrzak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Inaczej zaś wygląda sytuacja starszego od niego o rok Majchrzaka. Kamil bowiem w Wimbledonie dotarł do czwartej rundy, w Nowym Jorku - do trzeciej. I już niespodziewana wiktoria nad Karenem Chaczanowem sprawiła, że w rankingu "na żywo" wyprzedził Hurkacza. W kolejnej rundzie skreczował jednak z powodu kontuzji.

Dziś przyszło oficjalne potwierdzenie - 29-letni zawodnik rodem z Piotrkowa zajmuje 62. pozycję, awansował o 14 pozycji (ma 903 punkty). Gdy nieco ponad 20 miesięcy temu wracał do zawodowego tenisa i zaczynał od zera w najmniejszych turniejach w Monastyrze. Później mówił w programie "Break Point" Marka Furjana i Dawida Celta, że chciałby wrócić do TOP 100 i pobić swój życiowy rekord, a stać go nawet na miejsce w najlepszej pięćdziesiątce na świecie.

I teraz właśnie ten rekord stał się faktem - do tej pory była to bowiem 75. pozycja z lutego 2022 roku.

Hubert Hurkacz Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP

Taki ranking pozwoli Majchrzakowi łatwiej dostawać się do większych turniejów, choćby ATP 1000, bez kwalifikacji. A że z nimi bywa różnie, przekonał się już w tym roku w Indian Wells, Miami czy Rzymie, a w Madrycie wskoczył do drabinki jako "szczęśliwy przegrany".

Z optymistycznych informacji: Hurkacz wznowił już treningi, jego nazwisko pojawiło się na liście zgłoszeń do mastersa w Szanghaju (od 1 października).

Majchrzak też tam jest uwzględniony, wcześniej powinniśmy zobaczyć go w akcji w eliminacjach ATP 500 w Tokio. W Japonii gwiazdami mają być: Alcaraz, Taylor Fritz, Jack Draper i Ben Shelton.

Na pewno zaś nie zobaczymy obu naszych najlepszych tenisistów w najbliższy weekend w meczu z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa.

Czołówka rankingu ATP i miejsca Polaków:

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11540 pkt (awans o 1 pozycję)

2. Jannik Sinner (Włochy) - 10780 pkt (spadek o 1 pozycję)

3. Alexander Zverev (Niemcy) - 5930 pkt

4. Novak Djoković (Serbia) - 4830 pkt (awans o 3 pozycje)

5. Taylor Fritz (USA) - 4675 pkt (spadek o 1 pozycję)

6. Ben Shelton (USA) - 4280 pkt (spadek o 1 pozycję)

7. Jack Draper (Wielka Brytania) - 3690 pkt (spadek o 2 pozycje)

8. Alex de Minaur (Australia) - 3545 pkt

9. Lorenzo Musetti (Włochy) - 3505 pkt (awans o 1 pozycję)

10. Karen Chaczanow (-) - 3280 pkt (spadek o 1 pozycję))

..

62. Kamil Majchrzak - 903 pkt (awans o 14 pozycji)

72. Hubert Hurkacz - 835 pkt (spadek o 4 pozycje)

295. Daniel Michalski - 176 pkt (spadek o 18 pozycji)

445. Filip Peliwo - 99 pkt (awans o 90 pozycji)

484. Olaf Pieczkowski - 87 pkt (spadek o 8 pozycji)

545. Tomasz Berkieta - 70 pkt (spadek o 1 pozycję)

546. Maks Kaśnikowski - 69 pkt (spadek o 116 pozycji)

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Carlos Alcaraz w pierwszym secie meczu z Novakiem Djokoviciem William West AFP

Hubert Hurkacz - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport