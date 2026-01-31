Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest potwierdzenie ws. Hurkacza. Francuska "klątwa". Do trzech razy sztuka?

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Hubert Hurkacz ma za sobą przyzwoity początek sezonu. Wrocławianin sięgnął z reprezentacją Polski po United Cup, a później wystąpił w Australian Open, w którym nie poszło mu już tak dobrze. Przed 28-latkiem kolejne wyzwania. Właśnie nadeszło potwierdzenie prosto z Francji.

Tenisista podczas meczu stoi na korcie, trzyma rakietę i gestykuluje rękoma z wyrazem zaskoczenia lub niezadowolenia na twarzy. W tle widoczny sędzia oraz rozmyta publiczność.
Hubert Hurkacz wystąpi w turnieju ATP 250 w MontpellierYuichi YamazakiAFP

Hubert Hurkacz miał bardzo długą przerwę. Na początku lipca 2025 roku przeszedł artroskopię kolana, a później czekała go bardzo długa rehabilitacja. Łącznie jego rozbrat z kortem trwał 208 dni.

Hurkacz wrócił do gry. Świetny w Sydney, z problemami w Melbourne

Do gry wrócił na początku stycznia w trakcie United Cup. 28-latek wygrał cztery z pięciu spotkań. W Sydney pokonał Alexandra Zvereva (6:4, 6:4). Tallona Griekspoora (6:6, 7:6), Taylora Fritza (7:6, 7:6) oraz Stana Wawrinkę (6:3, 3:6, 6:3). Jedynej porażki doznał w ćwierćfinałowym starciu z Alexem De Minaurem (4:6, 6:4, 4:6).

Potem Hurkacz poleciał do Melbourne na Australian Open. Na inaugurację turnieju wyeliminował Zizou Bergsa. W drugiej rundzie uległ nieoczekiwanie Ethanowi Quinn'owi 4:6, 6:7, 1:6.

    Hurkacz wraca do gry. Nadeszło potwierdzenie prosto z Francji

    W ostatnich dniach Hurkacz odpoczywał, ale teraz wraca do gry o najwyższe cele. Od dawna było wiadomo, że pierwszym turniejem po Australian Open będą dla niego zawody rangi ATP 250 w Montpellier.

    Polak we Francji będzie rozstawiony z numerem "7" i właśnie poznał turniejową drabinkę. W pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantem, którego pozna w niedzielę (1 lutego). Później na jego drodze mogą znaleźć się Roberto Bautista Agut lub Christopher O'Connell. W ewentualnym ćwierćfinale może zmierzyć się z turniejową "2" Flavio Cobollim.

    W drugiej połowie drabinki znajdują się m.in. Felix Auger-Aliassime (1), Tallon Griekspoor (4) oraz Arthur Flis (6), który wraca do gry po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców.

    Hurkacz w przeszłości dwukrotnie brał udział w turnieju w Montpellier. W 2019 lepszy od niego okazał się Ernests Gulbis, a dwa lata później przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną.

    Turniej w Montpellier rozpoczyna się w poniedziałek (2 lutego) i potrwa do niedzieli (8 lutego).

