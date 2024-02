Jest pilna zmiana. Chodzi o mecz Huberta Hurkacza w Dubaju

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Dubaju, a tam zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem. Na kilka godzin przed rozpoczęciem pojedynku Polaka i Francuza doszło do pilnej zmiany. Kibice w Polsce to spotkanie będą mogli obejrzeć bowiem na kanale Polsat Sport Extra, a nie Polsat Sport Fight, jak pierwotnie planowano. Pierwszy set rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 17:30 czasu polskiego.