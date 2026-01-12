Jest komunikat ATP ws. Hurkacza, wielki awans potwierdzony. Polak pierwszy w rankingu

Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w United Cup forma Huberta Hurkacza była wielką niewiadomą. W końcu wracał on na kort po półrocznej przerwie, a ostatnie zwycięstwo zanotował w czerwcu 2025 roku nad Roberto Bautistą-Agutem. Wrocławianin błyskawicznie rozwiał jednak wszelkie wątpliwości.

Imponująca forma Hurkacza w United Cup. Polacy z trofeum

Na starcie ograł trzeciego tenisistę świata - Alexandra Zvereva 6:3, 6:4, sprawiając wielką niespodziankę. Później dołożył zwycięstwo nad Tallonem Griekspoorem, a Polacy pewnie awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.

W nim Hurkacz zanotował jedyną w tym roku porażkę - 4:6, 6:4, 4:6 z szóstym w rankingu ATP Alexem de Minaurem. W półfinale Polacy trafili na Amerykanów, ale Taylor Fritz boleśnie przekonał się o tym, że "Hubi" jest w świetnej formie. Reprezentant Polski wygrał 7:6(1), 7:6(2), a wisienką na torcie jego występów w United Cup było zwycięstwo w finale rozgrywek nad Stanem Warinką. Gdyby nie to, wówczas Szwajcarzy sięgnęliby po trofeum, bo Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic.

Natalia Maliszewska: Przed każdymi igrzyskami mówiłam, że jadę po medal, ale chyba nie byłam na to gotowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wielki awans Hurkacza w rankingu ATP. W Race Polak jest na czele

Świetne występy Hurkacza naturalnie musiały przełożyć się na poprawę sytuacji w rankingu ATP. Zanim jednak nadeszło potwierdzenie w sprawie jego awansu, kibice z radością odnotowali inny fakt.

W rankingu ATP Race, to właśnie Polak przewodzi stawce z dorobkiem 265 punktów. 15 oczek mniej od niego ma Daniił Miedwiediew, a trzeci jest Alexander Bublik. Próżno w nim szukać na razie Carlosa Alcaraza, czy Jannika Sinnera, którzy w tym roku jeszcze na kort w oficjalnym turnieju nie wyszli. Brali tylko udział w pokazowym meczu w Seulu.

W poniedziałek doszło do aktualizacji rankingu ATP, w którym Hurkacz zanotował wielki awans. Wrocławianin przesunął się aż o 30 pozycji w górę i obecnie klasyfikowany jest na 53. miejscu. Jako że wyprzedził Kamila Majchrzaka, odzyskał status pierwszej rakiety Polski.

Na czele zestawienia niezmiennie znajduje się Carlos Alcaraz, a tuż za jego plecami Jannik Sinner. Podium zamyka Alexander Zverev, ale jego strata do prowadzącej dwójki jest kolosalna - do Włocha traci ponad 6 tysięcy punktów.

Hubert Hurkacz SAEED KHAN AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek i Hubert Hurkacz prezentujący trofeum United Cup CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl