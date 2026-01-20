Hurkacz zszedł z kortu i ogłosił. Oto jego pierwsze słowa po zwycięstwie
Hubert Hurkacz udanie rozpoczął Australian Open 2026. Wrocławianin na inaugurację stoczył wyrównany bój z Zizou Bergsem. Ostatecznie po ponad trzech godzinach mógł podnieść ręce w geście triumfu. Na antenie Eurosportu opowiedział o swoich wrażeniach.
Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. 28-latek przez siedem miesięcy był poza grą. Było to spowodowane problemami zdrowotnymi i żmudną rehabilitacją. Polak wrócił na United Cup 2026, gdzie wygrał 4 z 5 meczów.
Dobre występy w Sydney napawały optymizmem przed Australian Open 2026. Wrocławianin w 1. rundzie trafił na groźnego Zizou Bergsa. Pierwszy set padł łupem Belga, ale trzy kolejne wygrał Polak i to on awansował do kolejnej rundy. Warto podkreślić, że Bergs był blisko prowadzenia 2-0 w setach, ale "Hubi" zdołał wyjść z opresji i zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.
Hurkacz triumfuje. Tak podsumował mecz z Zizou Bergsem
Chwilę po zejściu z kortu Hurkacz stanął przed kamerami Eurosportu i podsumował wtorkowe spotkanie.
Super się cieszę. Format do trzech wygranych setów jest inny. Musiałem się zaadaptować. Na początku grałem średnio i byłem spięty. Dłużej mi zajęło znalezienie takiego rytmu, jakbym chciał. Cieszę się, że ostatnie dwa sety grałem po swojemu
Wrocławianin wielokrotnie podkreślił, że najbardziej się cieszy z tego, że w końcu wrócił do pełnej sprawności fizycznej. - Najważniejsze, że jestem zdrowy i mogę rywalizować. Mogę robić to, co kocham - powiedział.
Pierwszą rundę Australian Open przebrnęli wszyscy reprezentanci Polski, którzy przylecieli do Melbourne. To także nie umknęło Hurkaczowi. - Niesamowite, ilu zawodników tutaj mamy. Super, że coraz więcej Polaków jest i możemy im kibicować i wzajemnie się wspierać - podkreślił i na koniec podziękował kibicom za wsparcie z trybun. To spotkało się z wielkim aplauzem fanów znad Wisły.
Hurkacz w 2. rundzie w Melbourne zmierzy się z Ethanem Quinnem, który niespodziewanie pokonał Tallona Griekspoora.