Hurkacz zszedł z kortu i ogłosił. Oto jego pierwsze słowa po zwycięstwie

Aktualizacja

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął Australian Open 2026. Wrocławianin na inaugurację stoczył wyrównany bój z Zizou Bergsem. Ostatecznie po ponad trzech godzinach mógł podnieść ręce w geście triumfu. Na antenie Eurosportu opowiedział o swoich wrażeniach.

Sportowiec w białej koszulce wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą tenisową, koncentrując się na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej podczas meczu na korcie.
Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. 28-latek przez siedem miesięcy był poza grą. Było to spowodowane problemami zdrowotnymi i żmudną rehabilitacją. Polak wrócił na United Cup 2026, gdzie wygrał 4 z 5 meczów.

Dobre występy w Sydney napawały optymizmem przed Australian Open 2026. Wrocławianin w 1. rundzie trafił na groźnego Zizou Bergsa. Pierwszy set padł łupem Belga, ale trzy kolejne wygrał Polak i to on awansował do kolejnej rundy. Warto podkreślić, że Bergs był blisko prowadzenia 2-0 w setach, ale "Hubi" zdołał wyjść z opresji i zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

    Hurkacz triumfuje. Tak podsumował mecz z Zizou Bergsem

    Chwilę po zejściu z kortu Hurkacz stanął przed kamerami Eurosportu i podsumował wtorkowe spotkanie.

    Super się cieszę. Format do trzech wygranych setów jest inny. Musiałem się zaadaptować. Na początku grałem średnio i byłem spięty. Dłużej mi zajęło znalezienie takiego rytmu, jakbym chciał. Cieszę się, że ostatnie dwa sety grałem po swojemu 
    przyznał.

    Wrocławianin wielokrotnie podkreślił, że najbardziej się cieszy z tego, że w końcu wrócił do pełnej sprawności fizycznej. - Najważniejsze, że jestem zdrowy i mogę rywalizować. Mogę robić to, co kocham - powiedział.

    Pierwszą rundę Australian Open przebrnęli wszyscy reprezentanci Polski, którzy przylecieli do Melbourne. To także nie umknęło Hurkaczowi. - Niesamowite, ilu zawodników tutaj mamy. Super, że coraz więcej Polaków jest i możemy im kibicować i wzajemnie się wspierać - podkreślił i na koniec podziękował kibicom za wsparcie z trybun. To spotkało się z wielkim aplauzem fanów znad Wisły.

    Hurkacz w 2. rundzie w Melbourne zmierzy się z Ethanem Quinnem, który niespodziewanie pokonał Tallona Griekspoora.

