Hurkacz zostawił największych w tyle, ale wieści. Nikt mu się nie równa

Hubert Hurkacz domknął niedawno pierwszy kwartał roku udziałem w zmaganiach w ramach Miami Open, podczas których rozegrał trzy mecze - jego ostatecznym pogromcą okazał się Grigor Dimitrow i choć na Florydzie to Bułgar mógł się cieszyć z triumfu, to warto nadmienić, że "Hubi" pozostawił go zupełnie w tyle na innym polu. Zresztą nie tylko jego - Polak pod pewnym względem nie ma sobie zupełnie równych w tourze.