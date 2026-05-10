Hurkacz znów na korcie. Nie do wiary, kto mu towarzyszył

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Hubert Hurkacz dość niespodziewanie zakończył zmagania w turnieju w Rzymie już po meczu otwarcia. Na tym etapie Polak musiał uznać wyższość Yannicka Hanfmanna i opuścił Rzym bez końcowego trofeum. Wrocławianin jednak się nie załamuje i już po dwóch dniach powrócił na kort. I to nie w byle jakim towarzystwie.

Hubert Hurkacz i Ollie Bearman na wspólnym treningu
Hubert Hurkacz i Ollie Bearman na wspólnym treninguInstagram/hubihurkacz, IMAGO/Ricardo Larreina/Imago Sport and NewsEast News

Wraz z początkiem maja w Rzymie rozpoczęły się turnieje rangi ATP 1000 i WTA 1000. Dla wielu zawodników i zawodniczek impreza w stolicy Włoch jest ostatnim sprawdzianem przed drugim w tym sezonie turniejem wielkoszlemowym - Roland Garros. Niestety, na włoskich kortach szczęście nie sprzyjało Hubertowi Hurkaczowi. Wrocławianin zmagania rozpoczął od batalii z Yannickiem Hanfmannem i choć z początku radził sobie znakomicie, ostatecznie po trzysetowej walce musiał uznać wyższość swojego rywala. Niemiec wygrał 6:7(3), 7:6(2), 6:2.

Polak nie miał jednak zamiaru załamywać się po nieudanym meczu otwarcia we Włoszech i już trenuje przed kolejnymi ważnymi imprezami. W piątek ósmego maja Polak pojawił się na korcie w dość niespodziewanym towarzystwie. Zaliczył on bowiem trening u boku kierowcy wyścigowego rywalizującego obecnie w Formule 1 - Olliego Bearmana. 

Polak o przyszłość nie musi się martwić. Miliony na koncie, a to nie koniec

Hubert Hurkacz i Ollie Bearman razem na korcie

Brytyjski gwiazdor nie ukrywa, że jest wielkim fanem Huberta Hurkacza i miał okazję oglądać jego mecze na żywo. Pojawił się na trybunach m.in. podczas niedawnego turnieju w Monte Carlo. Teraz kierowca Haasa miał okazję sam stanąć na korcie u boku polskiego tenisisty i nauczyć się od niego kilku sztuczek. Było to jego największe marzenie, a w dodatku spełniło się w dniu jego 21. urodzin. 

Po zakończonym treningu Bearman pochwalił się fotką z Hurkaczem w mediach społecznościowych. "Najlepszy prezent urodzinowy. Dziękuję za wskazówki, Hubert" - napisał Brytyjczyk. Na odpowiedź swojego idola wcale nie musiał długo czekać. "Wszystkiego najlepszego, Oliie" - napisał Polak, udostępniając na Insta Stories wspólną fotografię.

Dwóch mężczyzn stojących na kortach tenisowych z rakietami w rękach, uśmiechnięci i ubrani w sportowe stroje.
Hubert Hurkacz i Ollie Bearman podczas wspólnego treninguInstagram/hubihurkaczmateriał zewnętrzny

Podczas gdy Hubert Hurkacz przygotowuje się do kolejnych turniejów, Ollie Bearman ma kolejną w tym sezonie przerwę od rywalizacji. Po GP Miami, w którym kierowca Haasa zajął 11. pozycję, panowie na tor powrócą dopiero po trzech tygodniach. W dniach 22-24 maja na Circuit Gilles Villeneuve odbywać się będzie bowiem rywalizacja w ramach GP Kanady.

Żona kierowcy F1 haniebnie zaatakowana. Musiała zareagować

tenisista w białej koszulce sportowej z logo adidas, zaciśnięta pięść w geście determinacji, rozmyte tło z widoczną publicznością na trybunach
Hubert HurkaczRick RycroftEast News
mężczyzna w jasnoniebieskiej koszulce sportowej trzymający rakietę tenisową, skupiony na czymś poza kadrem, w tle zamazane sylwetki i kolorowe elementy kortu
Hubert HurkaczOscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP
Oliver Bearman
Oliver BearmanSEBASTIAN ROZENDAAL / Dutch Photo Agency / DPPI via AFPAFP
Yannick Hanfmann - Hubert Hurkacz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja