Hurkacz znów na korcie. Nie do wiary, kto mu towarzyszył

Wraz z początkiem maja w Rzymie rozpoczęły się turnieje rangi ATP 1000 i WTA 1000. Dla wielu zawodników i zawodniczek impreza w stolicy Włoch jest ostatnim sprawdzianem przed drugim w tym sezonie turniejem wielkoszlemowym - Roland Garros. Niestety, na włoskich kortach szczęście nie sprzyjało Hubertowi Hurkaczowi. Wrocławianin zmagania rozpoczął od batalii z Yannickiem Hanfmannem i choć z początku radził sobie znakomicie, ostatecznie po trzysetowej walce musiał uznać wyższość swojego rywala. Niemiec wygrał 6:7(3), 7:6(2), 6:2.

Polak nie miał jednak zamiaru załamywać się po nieudanym meczu otwarcia we Włoszech i już trenuje przed kolejnymi ważnymi imprezami. W piątek ósmego maja Polak pojawił się na korcie w dość niespodziewanym towarzystwie. Zaliczył on bowiem trening u boku kierowcy wyścigowego rywalizującego obecnie w Formule 1 - Olliego Bearmana.

Brytyjski gwiazdor nie ukrywa, że jest wielkim fanem Huberta Hurkacza i miał okazję oglądać jego mecze na żywo. Pojawił się na trybunach m.in. podczas niedawnego turnieju w Monte Carlo. Teraz kierowca Haasa miał okazję sam stanąć na korcie u boku polskiego tenisisty i nauczyć się od niego kilku sztuczek. Było to jego największe marzenie, a w dodatku spełniło się w dniu jego 21. urodzin.

Po zakończonym treningu Bearman pochwalił się fotką z Hurkaczem w mediach społecznościowych. "Najlepszy prezent urodzinowy. Dziękuję za wskazówki, Hubert" - napisał Brytyjczyk. Na odpowiedź swojego idola wcale nie musiał długo czekać. "Wszystkiego najlepszego, Oliie" - napisał Polak, udostępniając na Insta Stories wspólną fotografię.

Podczas gdy Hubert Hurkacz przygotowuje się do kolejnych turniejów, Ollie Bearman ma kolejną w tym sezonie przerwę od rywalizacji. Po GP Miami, w którym kierowca Haasa zajął 11. pozycję, panowie na tor powrócą dopiero po trzech tygodniach. W dniach 22-24 maja na Circuit Gilles Villeneuve odbywać się będzie bowiem rywalizacja w ramach GP Kanady.

