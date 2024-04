Hurkacz zna kolejnego rywala. Niebywałe widowisko, szykuje się wielki bój

Hubert Hurkacz po tym, jak z turnieju w Miami wyeliminował go jeden z późniejszych finalistów, czyli Grigor Dimitrow, powrócił do Europy by wziąć udział w zmaganiach w portugalskim Estoril na turnieju mającym rangę ATP 250 - i trzeba przyznać, że jak na razie wrocławianinowi idzie naprawdę dobrze.

Hurkacz poznał kolejnego rywala w Estoril. O półfinał walczyli Garin oraz Borges

W drugiej części potyczki tak łatwo już nie było - pierwszy gem po raz kolejny padł łupem Borgesa, natomiast potem doszło do "wymiany" - minipotyczka za minipotyczkę. Szczególnie osobliwy był gem szósty, który okazał się kuriozalnie wręcz długi - tenisista z Chile w jego trakcie sześciokrotnie bronił się przed przełamaniem by ostatecznie zapisać tę odsłonę na swoją korzyść.

Później Borges gładko, bo do zera, wygrał kolejnego gema, ale nie oznaczało to, że jego rywal jakoś specjalnie osłabł. Po kapitalnej rywalizacji doszło w końcu do tie-breaka, w którym Garin wygrał 7-3, a w całym spotkaniu 2:0. Tym samym to on zawalczy niedługo z Hurkaczem.