Hurkacz zgodzi się na propozycję Probierza. Padła stanowcza deklaracja

Hurkacz odpoczywa po batalii w Paryżu. Golf z Probierzem? "Chętnie bym skorzystał"

"Hubi" wrócił do Polski i odpoczywa przed dalszą częścią sezonu. Nie stroni jednak od sportowych emocji.

- Ostatnio miałem okazję zobaczyć na żywo mecz naszych piłkarzy z Ukrainą , co było wyjątkowym przeżyciem - opowiada w rozmowie z Radiem Zet. - Lubię też grać w golfa i kibicuję Adrianowi Meronkowi. Pasjonuje się motoryzacją. Mam teraz okazję jeździć McLarenem 750S, co jest dla mnie dużą frajdą i możliwością spełnienia mojej pasji motoryzacyjnej, którą mam od dziecka.

- Lubię rywalizację. Jeśli pojawiłaby się taka propozycja, to chętnie bym skorzystał - odparł bez namysłu tenisista.

Hurkacz wycofał się ze startu w turnieju ATP 250 w Stuttgarcie. W drugiej połowie czerwca 27-letni zawodnik pojawi się w Halle (ATP 500). To już korty trawiaste. Będzie to zatem idealna przygrywka do rozpoczynającego się 1 lipca Wimbledonu.