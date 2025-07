Hurkacz zaskoczył. Spada w rankingu, a tu takie słowa. "To nie tajemnica"

Hubert Hurkacz nadal walczy z kłopotami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu grę na najwyższym poziomie. Polak odpuścił już mnóstwo turniejów, co spowodowało spory spadek w rankingu ATP. Wrocławianin nie ma jednak zamiaru się poddawać. Tuż po Wimbledonie porozmawiał on z jednym z zagranicznych dziennikarzy. I zdradził mu cel na kolejne lata. Będzie on trudny do zrealizowania, ponieważ dotyczy wielkoszlemowych zmagań.