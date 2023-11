Hurkacz zagra z Djokoviciem na ATP Finals. Niestety, są złe wieści dla Polaka

W drugim meczu z Holgerem Rune Grekowi nie udało się już przetrwać. Spotkanie trwało zaledwie trzy gemy i musiało zostać przerwane z powodu kreczu Stefanosa Tsitsipasa . Zgodnie z zasadami, w miejsce kontuzjowanego zawodnika do turnieju "wskakuje" tenisista plasujący się na 9. miejscu rankingu ATP. W tym przypadku jest to Hubert Hurkacz .

Hurkacz znów zmierzy się z Alcarazem. Niestety, już nie podbije ATP Finals

Hubert Hurkacz na koniec fazy grupowej będzie miał rozegrane tylko jedno spotkanie, a przy takiej samej liczbie zwycięstw to właśnie ta statystyka będzie kluczowa w kontekście awansu do półfinału. W tym momencie Holger Rune, Novak Djoković i Jannik Sinner mają po jednym zwycięstwie. Taka sytuacja w tabeli przekreśla szanse Polaka na wywalczenie promocji do play-offów. Nie zmienia to jednak faktu, że wrocławianin będzie miał okazję zagrać na turnieju przeznaczonym wyłącznie dla światowej tenisowej elity. Pozostaną jednak domysły - co by było, gdyby Stefanos Tsitsipas wcześniej wycofał się z ATP Finals, a Hubert Hurkacz mógł rozegrać na nim dwa lub trzy mecze? Tego już się nie dowiemy.