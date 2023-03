Hurkacz zagra w ważnym turnieju. Polak zmierzy się z absolutną elitą!

Walczył dzielnie, ale ostatecznie to Serb był górą - "Djoker" zakończył starcie w dwóch setach, wygrywając 6:3, 7:5. Tym samym wrocławianin musiał zapomnieć o rywalizacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i mógł planować kolejne kroki w tym sezonie w perspektywie najbliższych miesięcy.

ATP Halle 2023. Hubert Hurkacz w gronie największych gwiazd tenisa

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Michał Samulski, "Hubi" został potwierdzony jako uczestnik czerwcowych zmagań w niemieckim Halle , których triumfator będzie mógł liczyć na dopisanie do swojego konta 500 punktów rankingowych. Co więcej obsada zawodów zapowiada się na niezwykle atrakcyjną:

ATP Halle. W ubiegłym roku Hubert Hurkacz dokonał sensacji w finałowym meczu

Co istotne, Hurkacz wystąpi w Niemczech w roli obrońcy tytułu - w czerwcu ubiegłego roku pokonał on bowiem (stawianego przed meczem w roli faworyta) Daniiła Miedwiediewa, ogrywając go w dwóch odsłonach 6:1, 6:4. Polscy sympatycy tenisa z całą pewnością nie obraziliby się, gdyby 26-latek powtórzył swój sukces...