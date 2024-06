Hurkacz wywołał burzę w szklance wody. Sędzia nie ma wątpliwości

Hurkacz stracił nerwy w pojedynku z Dimitrowem

O tej sytuacji będzie mówiło się jeszcze długo. W niedzielę Hubert Hurkacz mierzył się w czwartej rundzie French Open z Grigorem Dimitrowem. Choć Polak plasuje się wyżej w rankingu ATP, jeszcze nigdy wcześniej nie wygrał z tym rywalem i przy ostatniej okazji również nie przerwał fatalnej serii. Bułgar wygrał 3:0 (7:6, 6:4, 7:6) i pewnie awansował dalej. Najwięcej mówiło się jednak o tym, co zdarzyło się w końcówce trzeciej partii. Wściekły 27-latek nie zgodził się z decyzją sędzi głównej, która wskazała na aut na jego niekorzyść. 27-latek chciał nawet wezwać supervisora, ale ostatecznie po pewnym czasie wrócił do pola serwisowego. Gdy wydawało się, że emocje opadły, podczas przerwy ruszył do swojego przeciwnika. Zapytał go, czy chciałby doprowadzić do zmiany arbitra. Bułgar nie zareagował, ale zdarzenie stało się hitem w sieci.