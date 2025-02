Hurkacz wygrał pierwszy mecz, a tu takie słowa. "To jest jakieś szokujące"

Hurkacz turniej w Rotterdamie rozpoczął od zwycięstwa w 1/16 finału. Jego rywalem był Włoch, Flavio Cobolli. Teraz czeka na niego jednak trudniejszy rywal - Jiri Lehecka. Z Czechem już raz się mierzył i to w tym samym miejscu, ale przed rokiem. Wtedy doszło do zaciętego trzysetowego boju.

Hubert Hurkacz zaskoczy pozytywnie w Rotterdamie?

U Huberta Hurkacza doszło do wielu zmian w ciągu ostatniego roku. Zrezygnował ze współpracy z dotychczasowym trenerem i spróbował z nowym szkoleniowym duetem. Powoli wprowadza do swojej gry nowe elementy i zdaje się, że na korcie czuje się coraz pewniej.

W Rotterdamie jak dotąd wrocławianin nie odnosił spektakularnych sukcesów - doszedł najdalej do drugiej rundy, ale zdaje się, że ma chrapkę na o wiele więcej. "Hala, sterylne warunki, nie ma wiatru, nie ma słońca. To dla Huberta idealne miejsce do gry. Nie za bardzo rozumiem, jak to jest możliwe, że on najwyżej osiągnął tu drugą rundę. W ogóle nie mieści mi się to w głowie" - mówił o dyspozycji Hurkacza Wojciech Fibak w rozmowie z "Faktem".