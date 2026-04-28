Hurkacz wracał z 1:4 w drugim secie. 85 minut starcia z Amerykaninem we Włoszech

W minionym tygodniu Hubert Hurkacz wystąpił podczas turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Nasz reprezentant pewnie pokonał Jaime Farię w pierwszej rundzie, ale w kolejnej musiał już uznać wyższość rozstawionego z "6" Lorenzo Musettiego. Wrocławianin posiadał optyczną przewagę w drugiej odsłonie spotkania, posiadał setbole. W kluczowych momentach partii lepiej spisał się jednak Włoch. Dzięki temu to zawodnik z Półwyspu Apenińskiego awansował dalej, zwyciężając 6:4, 7:6(4).

Dzień po tym spotkaniu pojawił się komunikat organizatorów ATP Challenger 175 w Cagliari. Okazało się, że Hurkacz nie będzie "bezrobotny" w tym tygodniu i zobaczymy go jeszcze w akcji przed tysięcznikiem w Rzymie. Hubert otrzymał dziką kartę do rozgrywek na terenie Sardynii. Dzięki temu mógł liczyć na złapanie rytmu meczowego, tak bardzo potrzebnego teraz 29-latkowi. Wrocławianin dostał "6" w drabince. Dzisiaj czekała go potyczka w pierwszej rundzie. Przeciwnikiem 63. rakiety świata był Amerykanin - Zachary Svajda, plasujący się o 25 lokat niżej. Według notowań Polak przystępował do pojedynku jako zdecydowany faworyt.

Hubert Hurkacz kontra Zachary Svajda w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Svajdy. Panowie bardzo pewnie przebrnęli przez pierwsze gemy, bez straty punktu przy własnym podaniu. Wydawało się, że podobnie będzie także w trakcie trzeciego rozdania. Wówczas Zachary prowadził 40-0 i był na dobrej drodze do drugiego "oczka". Niespodziewanie doszło jednak do równowagi. Hurkacz poszedł za ciosem - dorzucił jeszcze dwa punkty i zgarnął przełamanie. Po zmianie stron Hubertowi udało się potwierdzić przewagę, chociaż nie bez problemów. Znów obejrzeliśmy stan 40-40, ale tym razem bez break pointów.

W piątym gemie Amerykanin znów znalazł się w trudnym położeniu, natomiast wrócił z 15-30 i utrzymał różnicę jednego przełamania. To był ostatni pozytywny moment dla tenisisty z USA w premierowej odsłonie. Końcówka seta została całkowicie zdominowana przez Hurkacza. Nasz reprezentant stracił tylko dwa punkty w trakcie trzech rozdań i dzięki temu zapisał na swoim koncie rezultat 6:2.

Na starcie drugiej części pojedynku Svajda wrócił ze stanu 15-30 i utrzymał serwis. Początkowo wydawało się, że nie zrobiło to wrażenia na Polaku. Rozstawiony z "6" zawodnik posiadał piłkę na 1:1, ale w końcówce gema dał się zepchnąć do defensywy. Amerykanin wykorzystał swoją szansę i zdobył przełamanie. Sytuacja na korcie nagle się odwróciła. W pewnym momencie było 0:3 30-30 z perspektywy serwującego Hurkacza. Wrocławianin zdobył premierowe "oczko" w tym secie, jednak przeciwnik wciąż znajdował się z przodu.

29-latek ruszył do odrabiania strat przy stanie 1:4. Po tym, jak utrzymał swoje podanie, później wywierał presję na przeciwniku. Pojawiły się break pointy powrotne. Pierwszego w dobrym stylu obronił Svajda, ale przy następnym tenisista ze Stanów Zjednoczonych popełnił podwójny błąd serwisowy. Chwilę później Hurkacz wrócił z 15-30 i po ośmiu gemach na tablicy wyników pojawił się remis w drugim secie. Początek jedenastego rozdania układał się optymistycznie dla Huberta, prowadził 30-0 na returnie. Potem jednak Zachary zdobył cztery punkty z rzędu, na koniec czyszcząc linię zagraniem z forhendu.

Ostatecznie o losach drugiej partii decydował tie-break. Wrocławianin zainaugurował go od świetnego returnu. W kolejnych minutach 29-latek kontrolował przewagę i już przy stanie 6-4 pojawiła się okazja na zamknięcie spotkania. Amerykanin nie dawał jednak za wygraną i skutecznie obronił oba meczbole. W następnych minutach raz jeden, raz drugi posiadał swoje okazje na zgarnięcie partii. Decydujące słowo należało do Hurkacza, który zwyciężył w całym pojedynku 6:2, 7:6(8). O ćwierćfinał ATP Challenger 175 w Cagliari powalczy ze zwycięzcą meczu Emilio Nava - Damir Dzumhur.

