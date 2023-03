Hiszpan ostatni raz zagrał w styczniu w Australian Open. Od tej pory leczy kontuzję, a co za tym idzie traci punkty i obsuwa się w rankingu. Przed Indian Wells spadł na już na dziewiąte miejsce. Wiadomo, że wciąż zmaga się z urazem i w tym turnieju nie wystąpi. To oznacza, że straci kolejne 600 punktów.

Skok Hurkacza po historyczny sukces?

Tę sytuację wykorzysta Hurkacz (3110 pkt w rankingu), który właściwie bez wychodzenia kort w poniedziałek 20 marca, czyli po zakończeniu Indian Wells, powinien być w czołowej dziesiątce. Hurkacz w turnieju w Kalifornii broni 90 punktów - rok temu dotarł do 1/8 finału. Nawet jeśli noga mu się powinie, to obecnie 12. Cameron Norrie (2815) ma do niego dość duża stratę. By przegonić Polaka, musiałby dotrzeć co najmniej do półfinału w Indian Wells.