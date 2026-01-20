Hubert Hurkacz wrócił na zawodowe korty w imponującym stylu. Podczas jego występu w United Cup próżno było szukać ubytków spowodowanych blisko siedmiomiesięczną przerwą od rozgrywek. Wrocławianin zaskoczył już w pierwszym meczu sezonu, kiedy to mierzył się z Alexandrem Zverevem. Reprezentant Niemiec wyglądał na bezradnego wobec wysokiej dyspozycji Polaka. Półfinalista Wimbledonu 2021 posłał aż 21 asów i pewnie wygrał spotkanie bez straty partii. W sumie 28-latek zwyciężył w czterech z pięciu rozegranych spotkań w Sydney. Pokonał jeszcze m.in. Taylora Fritza, kolejnego zawodnika z czołowej "10" rankingu ATP. Uległ jedynie Alexowi de Minaurowi - po trzysetowej batalii.

Pojedynki w ramach drużynowych zmagań dawały nadzieję, że Hurkacza stać na dobry występ podczas pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie, czyli Australian Open. Hubert miał niezłe wspomnienia z poprzednich edycji rozgrywek w Melbourne. Przed dwoma laty dotarł nawet do ćwierćfinału, ulegając po zaciętym boju Daniiłowi Miedwiediewowi.

Podczas czwartkowego losowania okazało się, że rywalem Wrocławianina w meczu otwarcia będzie Zizou Bergs. Niewiele brakowało, a panowie spotkaliby się ze sobą już w trakcie United Cup. Belgowie przegrali jednak decydującego miksta, przez co to Szwajcaria zameldowała się w finale. Obecnie Bergs znajduje się wyżej w rankingu od Hurkacza. Zizou jest 43., a Hubert - 55. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że aktualne miejsce naszego reprezentanta wynika z długiej nieobecności na zawodowych kortach. Faworytem dzisiejszej potyczki był Polak, ale przeciwnik nie stał na straconej pozycji.

Australian Open: Hubert Hurkacz kontra Zizou Bergs w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Polak doskonale wszedł w spotkanie, wygrał sześć akcji z rzędu. Przez moment zapachniało okazjami na przełamanie, ale nasz reprezentant podjął złą decyzję w trakcie trzeciej wymiany drugiego gema i to odwróciło losy rozdania. Ostatecznie Bergs doprowadził do wyrównania na 1:1. W pierwszych miniutach spotkania Wrocławianin imponował dyspozycją przy własnym podaniu. Dzięki temu szybko przerzucał presję na stronę przeciwnika.

Sytuacja zaczęła ulegać zmianie od siódmego rozdania, kiedy Zizou zdobył swój premierowy punkt na returnie. Zawodnik z Beneluksu jeszcze bardziej załapał się na grę w trakcie dziewiątego gema, kiedy to wygrał premierowe dwie wymiany przy podaniu Polaka. Na szczęście Hurkacz uniknął potrzeby bronienia break pointów. Od stanu 0-30 nie przegrał żadnej akcji i dorzucił piąte "oczko" na swoje konto. Po chwili rywal serwował, by pozostać w grze po zwycięstwo w secie. Hubert znalazł się o dwie piłki od wygrania partii, ale wtedy zobaczyliśmy słabszą wersję Wrocławianina na korcie. Ostatecznie Bergs wyrównał na 5:5.

O losach partii finalnie decydował tie-break. W nim przy stanie 1-1 nasz reprezentant zaprezentował wyświenity return, a po chwili dorzucił jeszcze jeden punkt na swoje konto. Zizou się nie poddawał i w następnych minutach odrobił straty. Z 5-3 dla Hurkacza, nagle zrobił się setbol dla Belga. Zawodnik z Beneluksu nie wykorzystał pierwszej szansy, zanotował dość prostą pomyłkę. Potem jednak pojawiła się druga okazja - po wyraźnym podwójnym błędzie serwisowym Huberta. Nasz reprezentant zatracił pewność siebie w uderzeniach. Stał się pasywny, na dodatek zaczął mieć problem ze skutecznością podania. I zapłacił za to wysoką cenę, przegrywając premierową odsłonę 6:7(6).

Niepokojąco z perspektywy Hurkacza wyglądał także początek następnej partii. W drugim gemie wypuścił z rąk prowadzenie 40-15 i pozwolił przeciwnikowi na uzyskanie pierwszych break pointów w spotkaniu. Na szczęście Hubert obronił obie piłki na przełamanie i finalnie wyrównał na 1:1. Przy kolejnym swoim gemie serwisowym Wrocławianin znów musiał walczyć na przewagi. Tym razem na szczęście obyło się bez break pointów dla Bergsa. Niepokoił jednak fakt, że w tym fragmencie to Zizou zdecydowanie łatwiej utrzymywał swoje podania i dokładał kolejne "oczka" na swoje konto.

W trakcie szóstego rozdania Hurkacz wrócił ze stanu 0-30 i po chwili po raz pierwszy w tym secie nawiązał walkę przy serwisie Zizou. Ćwierćfinalista Australian Open sprzed dwóch lat doczekał się nawet premierowego break pointa. W kluczowych momentach siódmego gema zabrakło jednak większej śmiałości w grze Huberta. Bał się podjąć ryzyko, brakowało płaskich uderzeń. A mimo to i tak pojawiały się błędy. Ostatecznie Belg znów znalazł się z przodu. Następne minuty przebiegały pod dyktando serwujących, przez co obejrzeliśmy drugi tie-break w tym spotkaniu.

Bergs rozpoczął go najgorzej, jak mógł - od podwójnego błędu serwisowego. Chwilę później zobaczyliśmy pierwsze objawy zdenerwowania na twarzy Zizou, rzucił rakietą o kort. Szybko zrobiło się 3-0 z perspektywy Wrocławianina. Dalszy fragment przebiegał bez mini przełamań. Dzięki temu przy stanie 6-4 Hubert serwował po wyrównanie w setach. Belg przeprowadził niesamowitą akcję w defensywie, a chwilę później było już 6-6. Na szczęście kluczowe dwa punkty trafiły na konto Wrocławianina - oba wywalczone na własnych warunkach. Ostateczny wynik partii brzmiał 7:6(6) na korzyść Polaka.

Początek trzeciej części pojedynku przebiegał pod dyktando serwujących. Taki stan rzeczy potrwał do szóstego gema, kiedy to pojawiła się okazja dla Hurkacza na 4:2. Wtedy Bergs zdołał jeszcze wyjść z opresji. Dało się jednak zauważyć, że w tym fragmencie Hubert coraz lepiej radzi sobie na returnie. Kolejne szanse break pointowe okazały się kwestią czasu. Następne piłki na przełamanie nadeszły w trakcie ósmego rozdania. Tym razem Wrocławianin dopiął już swego. Wywalczył premierowego breaka w meczu i przy stanie 5:3 serwował po zamknięcie seta. Było trochę emocji, ale od wyniku 30-30 punkty wędrowały już wyłącznie na konto Polaka. Dzięki temu trzecia odsłona zakończyła się rezultatem 6:3.

Po secie Bergs poprosił o przerwę medyczną. Wyglądało to tak, jakby zawodnik z Beneluksu posiadał jakieś problemy z prawą kostką. Pomoc została udzielona poza kortem. Po powrocie do gry obejrzeliśmy dwa niezwykle długie gemy. Obaj mieli swoje szanse na przełamanie. W premierowym rozdaniu Hurkacz posiadał trzy break pointy, a po zmianie stron Zizou wypracował sobie aż cztery piłki na 2:0. Ostatecznie serwujący zachowali jednak swoje gemy. Po trzecim rozdaniu 43. zawodnik rankingu znów poprosił o przerwę medyczną - tym razem ból pojawił się w okolicach lewej pachwiny.

Hurkacz wyglądał zdecydowanie lepiej pod względem fizycznym na tym etapie spotkania. Wrocławianin szukał swoich szans na returnie i w siódmym gemie doczekał się kolejnych break pointów. Przy drugim Bergs pogubił się w trakcie wymiany i dzięki temu nasz reprezentant uzyskał przełamanie, które okazało się kluczowe dla dalszych losów meczu. Ostatecznie Hubert zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3 i zameldował się w drugiej rundzie Australian Open. W czwartej jego rywalem będzie Ethan Quinn. Amerykanin wyeliminował dzisiaj rozstawionego Tallona Griekspoora.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Zizou Bergs jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zizou Bergs AFP

Hubert Hurkacz STEVE CHRISTO / AFP AFP