Hurkacz w tarapatach. Wykreślili go z dwóch rejestrów naraz. To już fatum

Hubert Hurkacz nie weźmie udziału w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Polak miał stanąć do rywalizacji w singlu i grze podwójnej. Wygląda jednak na to, że plany po raz kolejny pokrzyżowała mu kontuzja pleców. W marcu z tego powodu odpuścił start w Miami Open. Głównie problemy zdrowotne sprawiły, że w światowym rankingu w kilka miesięcy spadł z pierwszej do trzeciej dziesiątki.