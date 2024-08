Hurkacz w parze z rywalką Świątek na US Open. Oboje są w kryzysie

Hubert Hurkacz i Ons Jabeur na NASDAQ

Ons Jabeur i Hubert Hurkacz byli gośćmi podczas uroczystym zamknięciu dnia na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ. Ich zadaniem było zabicie w dzwon, symbol zakończenia sesji. NASDAQ od lat współpracuje przy organizacji US Open i tym razem postanowiło lekko wykorzystać tenisistów do promowania imprezy przed jej rozpoczęciem.

US Open jest wielkim wydarzeniem dla całego Nowego Yorku - to jeden ze sportowych momentów, gdy cały świat patrzy na najbardziej znane miasto Stanów Zjednoczonych Ameryki. Hurkacz i Jabeur zostali wyróżnieni, a teraz muszą twardo trenować na miejscu, by przygotować się do wszystkich trudów związanych z walką w szlemie.