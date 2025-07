Hurkacz ujawnił. To wydarzyło się tuż przed Wimbledonem, wielkie cierpienie

Hurkacz jeszcze w dzień losowania do Wimbledonu zapowiadał, że z jego zdrowiem wszystko w porządku i jest gotów do walki na londyńskich kortach. Tak się ostatecznie nie stało i zdaje się, że kontuzje Polaka jeszcze przez długi czas będą miały dla niego przykre skutki.

W rozmowie z kanałem Break Point, Hurkacz przyznał, że jego nowi trenerzy nie mieli z nim łatwego czasu ze względu właśnie na urazy. Sam dobrze ocenia jednak współpracę z nimi, co zauważył również prowadzący rozmowę i wskazał na zmiany w stylu gry Hurkacza. Wrocławianin jest o wiele bardziej zdecydowany i gra agresywniej niż kiedyś.

"Nie wiem, czy widziałeś końcówkę mojego meczu, to tam to nie wyglądało zbyt pięknie, więc nie wiem jakim cudem w ogóle wygrałem to spotkanie. Po drugim secie nie mogłem się praktycznie ruszać ani serwować" - opowiadał Hurkacz.