Hurkacz traci ważnego rywala przed Wimbledonem. Bez ogródek, to oficjalne

Jack Draper nie zagra m.in. na Wimbledonie. Tenisista ogłosił to oficjalnie

8 czerwca w godzinach popołudniowych przekazał jednak na Instagramie przykre wieści. "To jasne, że moje ramię będzie potrzebowało czasu i rehabilitacji, aby wszystko było tak, jak powinno. Mój zespół i ja podjęliśmy trudną decyzję o opuszczeniu tegorocznej części sezonu na kortach trawiastych. W tym sporcie przydarza się wiele wzlotów i upadków, ale ten upadek jest trudny do zniesienia. Pewne jest tylko to, że będę wytrwały. Dziękuję za całe wsparcie, które tutaj otrzymuję, to wiele znaczy..." - napisał gracz.