Hurkacz się doigrał. Władze były bezlitosne, potężna kara dla Polaka
Międzynarodowa Federacja Tenisowa była bezlitosna wobec Huberta Hurkacza. Na Polaka, który podczas meczu trzeciej rundy Wimbledonu z Tommym Paulem dopuścił się złamania regulaminu i przeklnął na korcie, nałożone zostały sankcje. Wrocławianin będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni.
Hubert Hurkacz zakończył udział w tegorocznej edycji Wimbledonu na etapie czwartej rundy, kiedy w ostatnim secie meczu z Janem-Lennardem Struffem zmuszony był do kreczu z powodu problemów ze zdrowiem - doznał on bowiem kontuzji mięśnia piersiowego. Kilka dni później Wrocławianin otrzymał kolejny cios.
Międzynarodowa Federacja Tenisowa postanowiła nałożyć na Polaka karę finansową w związku ze złamaniem regulaminu. Do tego doszło w meczu trzeciej rundy z Tommym Paulem, kiedy w trakcie pojedynku na korcie z ust naszego tenisisty padło niecenzuralne słowo. "Hubi" otrzymał wówczas ostrzeżenie od sędziego i jasne stało się, że kara dla 29-latka będzie jedynie kwestią czasu.
Jak przekazał we wtorkowy wieczór dziennikarz Michał Samulski, w zaktualizowanym raporcie kar pojawiło się nazwisko Huberta Hurkacza, który za swoje przewinienie otrzymał grzywnę w wysokości 7,5 tys. dolarów, a więc około 28 tys. złotych.
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Dla Huberta Hurkacza to kolejny już wielkoszlemowy turniej bez końcowego trofeum. W tym sezonie zmagania w ramach Australian Open zakończył na etapie drugiej rundy, gdy musiał uznać wyższość Ethana Quinna 4:6, 6:7(5), 1:6. Podczas turnieju Rolanda Garrosa także dotarł jedynie do drugiej rundy. Na tym etapie stoczył pasjonującą, pięciosetową batalię z Francesem Tiafoe, przegrał jednak z Amerykaninem 7:6(5), 6:7(5), 4:6, 7:6(1), 4:6.
Podczas Wimbledonu Polak radził sobie znacznie lepiej - już na starcie sprawił niespodziankę, pokonując Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6(7). W drugiej rundzie wygrał z Sebastianem Ofnerem 7:6(8), 6:4, 6:4, a w trzeciej rundzie odprawił z kwitkiem Tommy'ego Paula, pokonując Amerykanina 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2.
W 1/18 finału rywalem "Hubiego" był Jan-Lennard Struff. Niemiec ostatecznie awansował do ćwierćfinału Wimbledonu po tym, jak w ostatnim secie Hurkacz skreczował z powodu kontuzji mięśnia piersiowego. Mecz zakończył się wynikiem 3:6, 6:7(5), 7:6(2), 7:5, 4:2 dla 36-latka.
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