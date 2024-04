Hurkacz rozpoczyna walkę o tytuł. Znamy godzinę pierwszego meczu

Hubert Hurkacz być może ma już za sobą tę trudniejszą część sezonu i może to nieco zaskakiwać, bo Polak niezbyt dobrze spisywał się na kortach twardych w hali oraz na zewnątrz. Tak naprawdę dobrze wyglądał jedynie na samym początku rywalizacji. Gdy zawodnicy mierzyli się ze sobą najpierw w reprezentacyjnym United Cup, a później także w Australian Open. Tam nasz zawodnik dotarł do ostatnich dni obu turniejów i finalnie przegrywał z absolutnymi gwiazdami światowego tenisa.

Później nadszedł zdecydowanie trudniejszy czas, który zakończył się wraz z końcem pierwszej części sezonu ka kortach twardych, co było dużym zaskoczeniem. Polak, przenosząc się na mączkę, jakby niespodziewanie odżył. W Estoril, gdzie obsada turnieju nie była najmocniejsza, ale wciąż trzeba było pokonać kilku mocnych rywali na drodze do tytułu. Najwyżej rozstawiony w Portugalii był Casper Ruud, który akurat tę nawierzchnię uwielbia i wielokrotnie to potwierdzał.

Hurkacz - Draper. Znamy godzinę meczu

Hurkacz z Norwegiem się jednak nie mierzył, bo ten odpadł wcześniej. Polak pokonywał kolejnych rywali, choć nie zawsze bez kłopotów. Ostatecznie wygrał cały turniej, a na koniec napisał na kamerze "mączka" i dodał do tego serduszko, co być może znaczy, że już się z tą nawierzchnią polubił.

Nasz tenisista po turnieju w Estoril nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo od razu ruszył do Monte Carlo, gdzie na co dzień stacjonuje. Tam czeka na niego zdecydowanie większa rywalizacja, bo do Monte Carlo zjeżdża się cała tenisowa śmietanka. W pierwszym starciu Hurkacz zmierzy się z Jackiem Draperem, z którym ma korzystny bilans, ale ostatni mecz między tą dwójką zakończył się porażką Hurkacza aż 0:3 w US Open.