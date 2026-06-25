Hurkacz rozpoczął operację "Wimbledon". 6:1 na koniec meczu z mistrzem ATP 500

W zeszłym tygodniu Hubert Hurkacz brał udział w turnieju ATP 500 w Halle. Cztery lata temu Polak wygrał tę imprezę, a w 2024 roku dotarł do finału. W tym sezonie nasz reprezentant rozpoczął swój udział od bardzo pewnego zwycięstwa 6:3, 6:2 w starciu z Andriejem Rublowem. Dzięki temu zapewnił sobie powrót do czołowej setki rankingu.

Wydawało się, że podobny scenariusz może być także w meczu o ćwierćfinał z Danielem Altmaierem. Wrocławianin wygrał pierwszego seta 6:3, potem miał kilka break pointów na starcie drugiej odsłony. Niestety, od tamtej pory Hurkacz zgubił pewność siebie, jaką imponował w początkowej fazie rywalizacji. Ostatecznie to Niemiec cieszył się z triumfu 3:6, 6:3, 7:5.

Plasujący się aktualnie na 95. miejscu zawodnik dotarł już do Wielkiej Brytanii i rozpoczął operację "Wimbledon". Hurkacz chce jak najlepiej przygotować się do wielkoszlemowej rywalizacji na trawie - tym bardziej, że ma wiele pięknych wspomnień związanych z tą imprezą. W 2021 roku dotarł do półfinału, pokonując po drodze Rogera Federera oraz Daniiła Miedwiediewa.

Hubert Hurkacz ze zwycięstwem u progu Wimbledonu

Wrocławianin postanowił wziąć udział w pokazowych rozgrywkach The Boodles Tennis, które odbywają się w Stoke Park, na obrzeżach Londynu. Wczoraj nasz reprezentant rozegrał swój pierwszy pojedynek. Hubert zmierzył się z Sebastianem Baezem (56. ATP) - dwukrotnym triumfatorem imprezy rangi "500" w Rio de Janeiro.

W premierowej odsłonie kibice zgromadzeni na trybunach obserwowali zaciętą rywalizację. Drugiego seta zdominował już Polak. Ostatecznie Hurkacz pokonał Argentyńczyka 7:5, 6:1. W innych spotkaniach: Tommy Paul wygrał z Arthurem Filsem 7:6(3), 6:1, a Thanasi Kokkinakis zwyciężył w starciu z Andriejem Rublowem 6:7, 6:4, 10-4.

Dzisiaj nasz tenisista ponownie zamelduje się na korcie w Stoke Park. Tym razem przeciwnikiem Wrocławianina będzie 17. rakieta świata - Jakub Mensik. Czech to półfinalista tegorocznego Roland Garros. Mecz zaplanowano na godz. 15:30 czasu polskiego. Później zobaczymy w akcji Sebastiana Baeza, który zagra z Aleksandrem Szewczenko. Na koniec dnia, nie przed godz. 18:00 czasu polskiego, zaplanowano starcie Camilo Ugo Carabelii - Mattia Bellucci.

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Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Sebastian Baez AFP

Jakub Mensik AFP





Tomasz Lorek: Jeśli Hubert Hurkacz ma wygrać jakiegoś Szlema, to takim miejscem jest Wimbledon Polsat Sport