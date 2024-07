Hurkacz przerwał milczenie, ważne wieści przed igrzyskami. Jednak to była prawda

Po pechowym dla Huberta Hurkacza meczu portal sportowy24.pl skontaktował się z Wojciechem Fibakiem, który poinformował, że Hubert Hurkacz podda się zabiegowi. Były to doniesienia niepokojące, ale co ciekawe, kilka dni później zostały... zdementowane.

Hurkacz potwierdza. "W poniedziałek przeszedłem zabieg"

W poniedziałek, czyli w dzień operacji Huberta Hurkacza uznany polski ortopeda Robert Śmigelski powiedział Interii, że nie nastawiałby się na udział Hurkacza w igrzyskach olimpijskich. - Ja myślę sobie, że jeśli chodzi o start w Paryżu, to raczej bym się na to nie nastawiał. A jeśli tak, to moim zdaniem byłoby to dużym kosztem dla jego zdrowia - mówił wówczas lekarz.