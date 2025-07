Hurkacz przerwał milczenie po wycofaniu się z Wimbledonu. Konieczna była operacja

Hubert Hurkacz ogłasza ws. swojego zdrowia. "To było najlepsze rozwiązanie"

Warto napomknąć, że dr Kacprzak w zeszłym roku również operował gracza w ramach artroskopii po tym, jak ten doznał urazu na... Wimbledonie. Niestety tenisista nie zdołał wtedy wrócić do pełni sił przed igrzyskami olimpijskimi i zdecydował się nie brać w nich udziału. Jak sytuacja dotycząca powrotu Hurkacza ma się tym razem?

"Dziękuję za całe wsparcie - to naprawdę wiele dla mnie znaczy i nie mogę się doczekać, aż znowu stanę na korcie. Życzę wszystkim udanego Wimbledonu! W tym roku kibicuję z kanapy" - skwitował.

Wimbledon 2025. Iga Świątek szykuje się do kolejnego wielkoszlemowego starcia

Wielkoszlemowa rywalizacja potrwa jeszcze do 13 lipca. Jeśli mowa o zmaganiach singlowych, to na ten moment w akcji pozostaje jeszcze dwóch "Biało-Czerwonych" - Kamil Majchrzak oraz Iga Świątek. Raszynianka 3 lipca zmierzy się z Caty McNally - zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport: