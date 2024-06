Hurkacz przekroczył magiczną granicę. Zarobił już krocie na Roland Garros

Na szczęście kolejny mecz Polak zagra już pod dachem i jeśli nie pojawią się niespodziewane okoliczności, to jego spotkanie nie będzie już mogło zostać przerwane. To również dobra wiadomość dla kibiców, bo skoro starcie jest zaplanowane na godzinę 17:00 , to najpewniej odbędzie się przynajmniej w bliskich okolicach tej pory.

Hubert Hurkacz zarobił już krocie

Hubert Hurkacz musi jeszcze powalczyć

Jak na razie Hurkacz wyrównał swoje największe osiągnięcie w Roland Garros i dotarł do IV rundy. To samo udało mu się tylko w 2022 roku. Żeby poprawić ten rezultat będzie musiał się mocno natrudzić. W następnym meczu jego rywalem będzie zwycięzca meczu Zizou Bergs (104. ATP)/Grigor Dimitrow (10. ATP) .

Bułgar jak dotąd nie dawał Polakowi żadnych szans we wszystkich pięciu spotkaniach, które miały miejsce w trakcie ich seniorskich karier. Ostatni przegrany mecz Hurkacza miał miejsce podczas turnieju ATP Masters w Miami. Dimitrow pokonał wtedy wrocławianina 3:6, 6:3, 7:6. Gdyby to na niego miał trafić Polak, byłaby to doskonała okazja do pokonania dotychczas niepokonanego.