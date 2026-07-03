Hurkacz przegrywał już 3-5 w tie-breaku. Ponad 3 godziny gry z Amerykaninem

Hubert Hurkacz przebrnął przez pierwsze dwie rundy Wimbledonu bez straty seta. Po raz ostatni taka sytuacja na Szlemie przydarzyła mu się trzy lata temu, również w Londynie. Wrocławianin rozpoczął tegoroczną edycję od zwycięstwa z Casperem Ruudem, potem okazał się lepszy od Sebastiana Ofnera. Nie było jednak wątpliwości, że dzisiaj naszego reprezentanta czeka bardzo poważny test.

Przeciwnikiem 29-latka okazał się Tommy Paul. Rozstawiony z "21" Amerykanin posiadał dotychczas korzystny bilans bezpośrednich starć z Hurkaczem. W H2H było 3-1 dla tenisisty z USA, który wygrał też trzy ostatnie starcia. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych prezentuje niewygodny styl gry dla Huberta. Nigdy nie mierzyli się jak dotąd na trawie. To dawało nadzieję, że Polak wreszcie odblokuje się w potyczkach z Paulem.

Wimbledon: Hubert Hurkacz kontra Tommy Paul w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od zaciętego gema przy serwisie Hurkacza. Amerykanin doprowadził do walki na przewagi, ale ostatecznie nasz reprezentant nie musiał bronić break pointów. Kilka minut później sytuacja uległa już zmianie. Pojawiła się szansa na przełamanie dla Paula, a przy niej - Hubert zanotował błąd z bekhendu. Polak posłał piłkę do korytarza deblowego i rywal objął prowadzenie. Po zmianie stron Paul zafundował sobie drobne problemy, po podwójnym błędzie serwisowym doszło do równowagi. Ostatecznie Tommy zachował jednak serwis i potwierdził przewagę breaka. W następnych minutach tenisista z USA kontrolował sytuację. Był bardziej rozluźniony od Wrocławianina. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:4 na korzyść turniejowej "21".

W drugiej odsłonie również nie brakowało trudnych momentów po stronie Hurkacza. W kilku gemach musiał wracać ze stanu 0-30 albo 15-30 przy własnym serwisie. Za każdym razem potrafił jednak wyjść z opresji i w ten sposób budował swoją pewność siebie. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Pierwszy mini break wywalczył Paul, wyszedł wówczas na 5-3. W końcówce zobaczyliśmy jednak ofensywne wydanie ze strony Huberta. Nasz reprezentant ruszył śmiało do ataku i to przyniosło wielką korzyść. Wrocławianin wygrał cztery akcje z rzędu, dzięki czemu triumfował 7:6(5) w tej odsłonie i wyrównał na 1-1 w setach.

Wygrana partia wyraźnie rozkręciła Hurkacza. W trzeciej fazie pojedynku przez długi czas pachniało przełamaniem na korzyść Polaka. Pierwsze break pointy pojawiły się już w siódmym gemie, kolejne dwa - w dziewiątym. Ostatecznie do "oczka" na returnie dla naszego reprezentanta doszło w trakcie jedenastego rozdania. Od stanu 30-30 Paul popełnił dwa błędy, po których Hubert serwował po wyjście na prowadzenie 2-1 w setach. Wrocławianin doskonale poradził sobie z tym zadaniem. Pojawiały się asy, jeden z nich na sam koniec. Dzięki temu zapewnił sobie wynik 7:5 w tej partii.

Na początku czwartej części spotkania obserwowaliśmy zacięte gemy. W trakcie drugiego rozdania Hurkacz popełnił podwójny błąd serwisowy, po którym Paul otrzymał piłkę na 2:0. Wówczas Hubert dostał również ostrzeżenie od sędziego, za użycie niestosownych słów. Finalnie Wrocławianin obronił dwa break pointy i wyrównał na 1:1. W trakcie kolejnego rozdania prowadził 30-15, ale potem się pogubił. Na koniec zanotował pomyłkę, po której doszło do przełamania na korzyść naszego reprezentanta. Hurkacz poszedł za ciosem. Już przy stanie 5:2 serwował po awans. Obronił dwa break pointy na koniec i ostatecznie pokonał Amerykanina po ponad trzech godzinach gry - 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2. Rywalem Polaka w czwartej rundzie będzie Jan-Lennard Struff, który wyeliminował Daniiła Miedwiediewa.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Tommy Paul jest dostępny TUTAJ.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Hubert Hurkacz Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Tommy Paul AFP

Jan-Lennard Struff AFP





Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport