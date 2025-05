Hurkacz pokonał mistrza Miami Open po tie-breaku trzeciego seta. Polak zagra o półfinał

ATP Rzym: Hurkacz i Mensik stoczyli zaciętą batalię. Walka w deszczu o ćwierćfinał

Mecz rozpoczął się od serwisu Mensika. Pierwsze dwa punkty trafiły na konto Hurkacza, ale później Czech podniósł poziom swojego podania i spokojnie wyszedł z opresji. Obaj doskonale czuli się przy własnym serwisie, generowali sporo łatwych punktów. Mimo to od czasu do czasu panowie prezentowali znakomite akcje. Jak choćby w piątym gemie, gdy Hubert efektownie przelobował wysokiego rywala , mieszcząc piłkę tuż przed linią końcową.

Po chwili to Hubert niespodziewanie znalazł się w tarapatach. Chociaż Polak prowadził 30-0 przy swoim podaniu, doszło do setbola dla Czecha. W grze był drugi serwis, mistrz Miami Open zaciekle atakował. Przy kluczowym zagraniu posłał jednak piłkę w taśmę i zrobiła się równowaga. Walka trwała - najpierw zobaczyliśmy piłkę na 5:5, potem kolejne dwa setbole dla Jakuba . Za każdym razem wrocławianin bronił się jednak doskonałym serwisem. Ostatecznie udało się naszemu tenisiście wyrównać stan rywalizacji.

Ostatecznie drugi gem został wygrany przez Jakuba. Po chwili reprezentant naszych południowych sąsiadów próbował się dobrać do serwisu Polaka, miał break pointa. Kluczowe trzy akcje powędrowały jednak na konto wrocławianina. W trakcie czwartego rozdania to Mensik zanotował powrót ze stanu 15-30 i wyrównał stan rywalizacji. Niezwykle ważny moment nastał w siódmym gemie. Chociaż Hurkacz wygrał pierwszą akcję, to później... nie zdobył już ani jednego punktu przy swoim podaniu. Na koniec wyrzucił piłkę z forhendu i doszło do pierwszego przełamania w meczu.