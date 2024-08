Hurkacz po meczu ruszył w stronę trybun. Młody kibic tego się nie spodziewał

Hubert Hurkacz po przerwie spowodowanej kontuzją odniesioną podczas Wimbledonu wrócił na kort w Montrealu, gdzie dotarł do ćwierćfinału turnieju rangi ATP Masters 1000. Tam przegrał mecz o awans z Alexeiem Popyrinem , chociaż wygrał pierwszego seta i początkowo dobrze spisywał się w drugim. Wrocławianin szansę na rehabilitację otrzymał już kilka dni później w Cincinnati , gdzie również rozgrywany jest tzw. tysięcznik.

Polak z racji rozstawienia w pierwszej rundzie otrzymał wolny los, więc zmagania rozpoczął od drugiej rundy. W tej przyszło mu się zmierzyć z Yoshihito Nishioką, który w pierwszej partii bezlitośnie wykorzystał problemy Hurkacza i wygrał 6:3. Na początku drugiego seta wrocławianin skorzystał z przerwy medycznej, sygnalizując kłopot z plecami. Mimo to wrócił do gry, wygrał seta po tie-breaku i doprowadził do trzeciej partii.