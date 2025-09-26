Hurkacz ogłasza po wykreśleniu nazwiska. Napisał wprost, to jednak koniec

Problemy wrocławianina z kontuzjami trwają już od dobrych kilkunastu miesięcy. A wszystko zaczęło się od Wimbledonu w 2024 roku. Podczas spotkania z Arthurem Filsem nasz rodak nabawił się urazu kolana. Co prawda wrócił stosunkowo szybko, lecz kłopoty zdrowotne nie mijały. Na dobre dały one o sobie znać w obecnie trwającym sezonie. Główny bohater tego tekstu wycofał się z turnieju w Hertogenbosch po zwycięstwie w pierwszej rundzie i do dziś nie pojawił się na korcie.

Nie obyło się bez interwencji chirurgicznej. "Podczas zabiegu usunięto przerośniętą błonę maziową, odpowiedzialną za stan zapalny, ból i wszystkie związane z tym problemy. Ogromne podziękowania dla dr Bartłomieja Kacprzaka, który przeprowadził operację. Teraz zaczynam rehabilitację i wrócę na kort dopiero wtedy, gdy będę w 110% gotowy, żeby znów rywalizować" - meldował w lipcu. I już wiemy, że ten moment nie nadejdzie w 2025 roku.

Zaledwie kilkanaście godzin po wykreśleniu nazwiska Huberta Hurkacza z turnieju w Szanghaju, sam zainteresowany zabrał głos w mediach społecznościowych. Podziękował on między innymi zatroskanym kibicom. Następnie przeszedł do konkretów. "Czuję się dobrze, wszystko idzie tak jak trzeba i wygląda naprawdę pozytywnie. Codziennie pracuję z moim Zespołem na siłowni, na korcie i z fizjoterapeutą" - napisał.

Hubert Hurkacz wróci na kort najwcześniej w 2026 roku. Wpis Polaka rozwiał wątpliwości

Najważniejsza część wpisu dotyczyła przyszłości. "Wiem, że aby wrócić do gry w turniejach i rywalizować na najwyższym poziomie, muszę być przygotowany na 110%. Dlatego najlepszą decyzją jest start w kolejnym sezonie - w pełni gotowy do walki" - podsumował wrocławianin, który zapewne każdego dnia ciężko pracuje po to, by dać swoim fanom jeszcze mnóstwo radości.

Ponad półroczna pauza spowodowała również, iż Polak po powrocie będzie mógł korzystać z rankingu zamrożonego. To rozwiązanie, które ułatwia czołowym tenisistom powrót do rywalizacji po poważnych urazach.

Hurkacz wycofał się z US Open

Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati

Hubert Hurkacz